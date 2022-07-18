7月12日，浙江杭州气温突破40摄氏度。当日，全国有31个国家气象站最高气温刷新1961年以来历史同期极值……

最近，中央气象台连续10多天发布高温预警，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40摄氏度。

据中央气象台预报，7月18日夜间至20日，四川盆地、云南、贵州至黄淮、江淮一带将自西向东出现一次明显降雨过程。受降雨影响，南方地区高温范围将明显缩小，强度减弱；但预计7月18日白天，新疆沿天山地区和南疆盆地、陕西东南部、北京南部等地部分地区仍有35—37摄氏度高温天气，7月20日后南方地区高温将再次发展、范围扩大。

6月以来，高温事件已持续30多天。河北、河南、天津、云南、四川、浙江等地共有238个国家气象站日最高气温突破月极值，71个国家气象站日最高气温突破历史极值。其中，河北灵寿（44.2摄氏度）、藁城（44.1摄氏度）、正定（44.0摄氏度）和云南盐津（44.0摄氏度）日最高气温达44摄氏度以上。

国家气候中心监测数据显示，今年6月以来（截至入伏前），我国平均高温日数5.3天，为1961年以来历史同期最多，综合强度为1961年以来第六强。

今年夏天为何那么热？

根据国家气候中心监测，今年6月，全球平均气温较常年偏高约0.4摄氏度，为1979年以来最高。国家气候中心指出，全球变暖是北半球高温热浪事件频发的气候大背景，大气环流异常则是6月以来全球多地高温热浪频发的直接原因。国家气候中心汛期值班首席袁媛介绍，今年6月以来，在北半球副热带地区上空，形成了大范围的环球暖高压带。在暖高压带的控制之下，盛行下沉气流有利于地面增温，加之在大范围高压带的作用下，空气较为干燥，不易形成云，也使得太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强，进而造成北半球多地出现持续高温热浪事件。具体到我国，目前正在持续的拉尼娜事件为今年6月以来南方高温的发生发展提供了重要的气候背景条件。此外，由于副热带高压携带的水汽使得我国中东部地区湿度较大，体感温度也会更高。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 08 版）