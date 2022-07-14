高温下保护措施如何精准到位

7月13日白天，陕西南部、黄淮南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地出现35℃以上高温天气，其中，安徽、江苏中南部、湖北西部和东部、湖南大部、江西、浙江等地的部分地区最高气温37℃至39℃，江苏南部、浙江北部、四川东南部、重庆大部、云南东北部局地可达40℃以上。

今年还未入伏，大范围的高温天气就匆匆来袭，全国许多地区都创下几十年来甚至有气象记录以来气温的最高值。高温天气对人民群众的生产、生活带来了极大的影响。

面对高温肆虐，抗击高温的工作同样不能忽视。受高温天气影响最多的是建筑施工、电力维修、环卫工人、路面交警、外卖快递小哥等户外劳动者，因此，对他们的劳动保护措施尤其要精准到位。

比如，要动态、科学、精准地跟踪气温变化，在气温达到37℃（含）以上时，停止一切露天施工作业，给工人放高温假。又如，在高温天气适时地调整工人的作息时间，减轻劳动强度。还比如，高温津贴、防暑降温等政策、措施，务必落到实处。

除了户外劳动者，一些容易受高温天气影响的人群也不要忽视。一些因为生活困难装不起或者用不起空调的群众，独居老人或是街头流浪汉，他们整日处于高温“熏蒸”下，存在中暑或是安全事故风险，需要有关部门及时救助并给予实际关怀。

高温来袭，安全重于一切。当极端高温变成频发的天气现象，不妨考虑把高温纳入灾害预防体系，尤其是制订并落实相应的保护机制。只要团结一心众志成城，就一定会把高温的影响降到最低。