我们的防疫措施是最经济的、效果最好的（人民观点）

坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。前不久，习近平总书记在湖北省武汉市考察时强调：“我们有中国共产党领导，有社区这个重要基层基础，有能力也有实力实行动态清零政策，直至取得最后胜利。”如何理解动态清零的必要性、科学性、有效性？如何统筹好疫情防控和经济社会发展？本版今起推出系列评论，与广大读者一起思考，进一步凝聚抗疫共识。

——编 者

我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，可持续且必须坚持

盛夏时节，大江南北一片繁忙景象：工厂车间机器轰鸣，田间地头抢抓农时，复商复市稳步推进……面对来势汹汹的奥密克戎变异株传播，在各地各部门共同努力下，尽管局部地区仍有小幅波动，但全国疫情形势整体保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。这既是对“动态清零”总方针科学性、有效性的有力印证，也是对我们有条件、有能力实现动态清零的有力印证。

新冠肺炎疫情是一场大考。前不久，习近平总书记在湖北省武汉市考察时强调：“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。”面对世纪疫情的跌宕反复，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。我国近三年的疫情防控实践充分证明，动态清零符合国情、符合科学，路子是对的、效果是好的，是现阶段我国及时控制疫情的最佳选择。

评价防疫政策的最重要标准就是保护和挽救生命的成效。我国是一个有着14亿多人口的大国，老年人口数量巨大，还有相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，且我国地域广阔，各地医疗卫生条件存在差异。如果搞“集体免疫”、“躺平”之类的防控政策，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，导致医疗资源挤兑，最终将造成人民生命、财产不可承受的损失，后果不堪设想。从实践来看，正是因为坚持动态清零，我们才保证了极低的发病率、死亡率和住院率，让群众得到最大程度的保护。国家卫生健康委发布的数据显示，2021年我国居民人均预期寿命提高到78.2岁，卫生健康事业各项指标持续优化。能取得这一成绩，科学有力的疫情防控功不可没。反观一些国家今年初陆续放松防疫政策，但随之而来的后果是病例数激增、死亡病例数高企。这恰恰说明，“躺平”不可取，“躺赢”不可能，动态清零才是对人民至上、生命至上理念最好的践行。

一时的“管”是为了更好的“放”。从短期来看，对凶猛疫情采取严格防控措施，难免会对经济社会发展造成一定的暂时影响，但放眼长远，短时的管控换来的将会是更健康持久的发展。2020年，正因为我国在世界上率先控制住疫情、率先复工复产，才最终在主要经济体中率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；2021年，我国经济发展保持全球领先地位，良好的疫情防控形势提供了重要保障。实践证明，动态清零不仅为我国发展创造了一个更健康、安全、稳定的环境，同时也为世界经济带来了更大确定性。

应该看到，动态清零并不是追求完全零感染，而是发现一起、扑灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散到其他区域。这也使得我们能较好地平衡疫情防控和经济社会发展之间的关系，让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。今年3月以来，我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的疫情防控考验，这表明我国疫情防控效果是好的，效率是高的。就此而言，我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，可持续且必须坚持。

疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响就越小。前不久，一家国际媒体网站刊登了一篇分析“动态清零”总方针并没有削弱中国经济实力的文章，指出过去3年来，中国在亚洲的经济影响力其实是在增长，而非下降。当前，疫情还没有见底，外防输入、内防反弹压力还很大，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚定信心，排除干扰，克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作，我们就一定能推动经济平稳健康发展，争取今年我国经济发展达到较好水平。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 05 版）