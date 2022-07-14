提升养老服务  守护幸福生活（深阅读·推进城乡基本公共服务均等化）

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提升县级养老机构服务能力、在村庄建设老年乐龄中心、发展乡村互助式养老……近年来，多地积极探索，健全县乡村衔接的养老服务网络，推进养老基本公共服务均等化，让更多老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

医养结合，敬老院护理能力提升

云南省楚雄彝族自治州元谋县，在元马镇大沟敬老院住宿楼的墙上，一幅巨大的墙画引人注目——画中几位老人围坐在一起下棋，医护人员推着一名坐在轮椅上的老人在旁边观看。这幅画表现的正是大沟敬老院老人的日常生活。

今年76岁的杨绍永是大沟敬老院内“院龄”最长的一位老人。1996年，大沟敬老院建立，县民政局聘请杨绍永来当院长。那时的敬老院基础设施比较简陋，缺乏专业护理人员，50岁的老杨带着老伴，既当护理员又当厨师，身兼数职。

老杨退休后，也住进了大沟敬老院。2019年，为了提升县级敬老院照护能力，元谋县民政局联合元马镇政府、卫生院签订医养合作服务协议，大沟敬老院交由镇卫生院负责管理，并成立元谋县元马镇医养中心。

医养中心成立后，最明显的变化是敬老院的护理人员多了起来。为解决长期以来敬老院护理人手不足、护理能力不够等问题，当地将原大沟社区卫生室迁入敬老院，并在敬老院内新建80平方米的卫生室；3名乡村医生入驻，为敬老院提供基本医疗保障、康复治疗、健康教育宣讲等服务，方便老人就近就医。针对失能老人，还配备了专职护理员24小时监护管理。

“村医就在院子里，看病连院门都不用出，住着心里头踏实！”老杨说。

除了护理能力提升，敬老院的硬件设施和环境也改善不少，绿化环境、改造食堂，当地民政部门投资新建了一栋住宿楼，增加了70个多功能护理床位。如今，大沟敬老院的软硬件条件越来越好。敬老院院长文春艳介绍，目前院内住有27名老人，来自元谋县的6个乡镇。敬老院的工作人员也会定期去各村寨实地走访，重点关注五保老人的生活状况。

据了解，截至今年4月，元谋县共有养老机构22个，其中公办养老机构20个，床位746张，占养老床位总数的47%。下一步，元谋县将积极支持医疗机构与养老机构融合发展，加强农村敬老院制度建设和设施改造，让老人安享晚年。

日间照料，乐龄中心常态化运营

一幢古朴精致的房子掩映在古树之中，屋前场院干净整洁。在江西省宜丰县双峰林场的东村乐龄中心，十几位老人正坐在树荫下聊天。

一进屋，便是多功能活动室，刘牛生和余炎华两位老人正在下象棋。“有的吃、有的玩，日子还是蛮可以哦！”刘牛生笑呵呵地说。

刘牛生今年71岁，老伴去世多年，子女在外地工作，老人生活照料问题成了子女们最担忧的事。为了减少年轻人后顾之忧，村里于2019年建起乐龄中心，“除为老年人提供一日三餐外，还有医务室、阅览室、多功能活动室等8个功能室。”乐龄中心的管理者余炎华说。

走进乐龄中心“幸福食堂”，3名工作人员正在准备午餐。“只要是年满60岁的老人，都能来这里用餐，工作人员会根据他们的身体状况和饮食习惯，合理设计每餐的菜单。”余炎华说，“如果哪位老人来不了，还能送餐上门。”

近年来，宜丰县将养老服务体系建设纳入全县挂牌督办的重点民生大事来抓，打造以“乐龄中心”为主、“嵌入式养老”“家庭养老床位”等为辅的养老模式，构建多样化、多层次的养老服务体系。

为解决乐龄中心后续运营经费不足和缺乏专业管理人才的难题，宜丰县积极探索破题之策。运营经费上，采取上级争取一点、村里补贴一点、社会捐助一点、自己承担一点的多元化筹资方式。

“依年龄层次不同，按每月每位老人100元—200元梯次收费，90岁以上的完全免费，同时有乡贤、企业捐助。此外，请每村出一位有威望的退休老人负责管理，每月给予一定补贴。第一书记负责日常采购，志愿者协助照料老人，构建起完整服务体系。”宜丰县民政局副局长邹礼明介绍。

据了解，从2019年起至今，宜丰县已建成乐龄中心127家，服务老年人3500多名。

守望相助，互助养老激发新风尚

吃过午饭，姚婆婆来到了邻居家，做起了义务护工，“邻里之间就是要互帮互助。”今年69岁的姚婆婆，是重庆市渝北区兴隆镇牛皇村的村民，也是村里出了名的热心肠。在牛皇村，和姚婆婆一样的人还有很多。“我们村有老年人286人，低龄老人照顾高龄失能老人，发挥守望相助的传统。”牛皇村互助养老专干张倩说。

早些年，牛皇村邻里之间并非这么熟络，渝北区在部分村子探索互助养老机制之后，情况有了改变。渝北区民政局相关负责人介绍，各镇设立养老服务公益岗作为养老专干，组建由养老专干、养老助理、互助养老小组、志愿者、社工等组成的互助养老服务队伍，充实养老服务力量。针对农村老年人居住分散的实际情况，渝北区以村为单位，根据老年人的分布情况和人口密度，布局村级互助养老点。

上任不久的张倩，张罗大伙儿一起开院坝会，了解老年人的养老需求。在养老点，老人们时常坐在一起拉家常，还经常组织活动，精神上有了陪伴，生活也增添了乐趣。“很多老年人都是热心肠，现在有人组织，大家参与互助更加积极了。”张倩说。

不仅如此，牛皇村还探索出一套“积分制度”。代缴水电费1分，帮助别人理发2分，春耕秋收协助农作2分……每月分数都会在展板上公示，积分还可兑换成肥皂、洗衣粉等日常用品。“物质奖励虽不丰厚，却也给大伙儿带来了正向激励。”张倩说。据统计，目前，互助养老积分制已经在渝北区11个镇推开。与此同时，渝北区已建成101个互助养老点，今年，将完成农村养老服务全覆盖。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 04 版）