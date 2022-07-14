促消费，家电市场空间大（经济聚焦）

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促进家电消费，不仅是积极扩大内需的重要举措，也是顺应消费升级趋势的必然之举。开展以旧换新，激活存量市场；开发新产品、推出新功能，拓展增量市场；聚焦下沉市场，布局门店渠道，建立服务体系……立足家电消费的升级需求，以更高水平供给创造更多层次需求，家电市场的潜力将进一步释放，助力消费提质扩容。

一组数据可以佐证如今中国家电业的实力——

2021年家电行业主营业务收入达1.73万亿元，全年累计出口首次突破千亿美元大关，中国家电贸易份额占到全球的38%。

作为家电制造大国，促进家电消费，不仅是积极扩大内需的重要举措，也是顺应消费升级趋势的必然之举。7月13日召开的国务院常务会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力，并提出在全国开展家电以旧换新和家电下乡、完善绿色智能家电标准、支持发展废旧家电回收利用等措施。

“尽管目前家电市场承压明显，但产业长期向好的基本面没有变，人们对高品质消费的升级需求依旧在。”中国家用电器协会执行理事长姜风表示，持续激活存量市场、不断开拓新兴品类、努力深耕下沉市场，中国家电业仍大有可为。

以旧换新，激活存量市场

“家用空调年久失修，想换新的但自己又拆不了。”最近，家住北京市海淀区的陈先生在手机上看到美的家电“以旧换新”服务项目，只需一键下单，就有人上门回收，“不限品牌，还能拿到一笔换新补贴，太方便了！”

主动上门回收、开展以旧换新，不仅让废旧家电进入了循环体系，减少了环境污染，也盘活了存量市场，培育了新增长点。截至今年5月底，有超过12万名用户领取美的换新补贴，促进家电销售成交13.7万台，实现销售额3.4亿元。

近年来，传统家电行业整体增速放缓，由增量市场转入存量市场。统计数据显示，我国家电保有量已超过21亿台，以空调为例，全国居民平均每百户年末空调拥有量已从2013年的70.4台增长至2020年的117.7台。“以旧换新、推广消费升级类产品成为目前家电业发展的重点。”姜风说。

以旧换新，难点在收旧。“旧家电处理难，往往会影响消费者的换新意愿。”姜风认为，进一步打通家电收旧、拆旧与换新的通道，降低换新门槛，缩短以旧换新时间，不仅能优化消费者体验，也能更好激活存量市场。

以回收促换新，全行业参与者正在积极协同发力。今年“618”期间，京东家电推出“跨品类随心换”活动，对回收家电不仅不限品类、品牌、年限，还可免费上门拆旧搬运，帮助消费者解决老旧家电处理难问题。7月，海尔将上线家电行业数字化回收平台，覆盖全国2800多个县市，用户只需在手机应用上提交需求，便有专人上门评估，收旧送新一次完成。

“以旧换新，本质上是以优惠让利的方式刺激用户更换新产品，从而在存量市场中找增量。”美的集团绿色回收项目负责人殷胜说，其中涉及生产、流通、消费和回收等多个环节，而处在末端的回收利用尤为关键。“建议落实家电生产企业回收目标责任制，通过打通回收与换新渠道，鼓励送新收旧一体化，从而更好促进家电更新消费。”

创新驱动，开拓增量市场

当存量市场接近饱和时，如何利用技术突破满足消费者多样化、个性化的需求，成为打开家电消费新空间的一道考题。

——研发新品类，开辟新赛道。

一小时销售额破2亿元，最终线上成交额突破4亿元，销售额同比增长41%……今年“618”首日，添可智能洗地机实现“开门红”。

“智能化是家电品类创新的重要方向。”在添可智能科技首席执行官冷泠看来，将家用电器转化为“会思考、懂用户”的智能媒介，揣摩消费者需求、优化使用体验，是企业业绩保持增长的重点。

新兴品类产品零售额保持高速增长，成为中国家电行业发展的主要动力之一。以干衣机为例，2021年这一新兴产品零售额为57亿元，同比增长78.2%，吸尘器等智能清洁产品零售额为309亿元，同比增长28.9%。

——开发新功能，创造新体验。

“上市仅一周，新款空气炸锅销量就破万台。”九阳股份有限公司相关负责人介绍，新款空气炸锅应用了立体热风循环加热技术，使食物受热更均匀，还不用翻面，有效解决了传统产品的使用痛点，受到消费者青睐。“尽管市场竞争激烈，立足解决用户痛点，打磨好产品，仍是拓展增量市场的关键。”

功能升级之外，不少家电企业还将发力点瞄准消费者的使用体验。“请打开观影模式。”一声令下，电视自动开启，窗帘缓缓拉起，灯光调出合适氛围。从售卖产品到定制服务，海尔创新推出场景品牌三翼鸟，为消费者提供智慧家庭全场景解决方案，同时也带动产品销量节节攀升。

“拓展增量市场，需要以更高水平供给创造更多层次需求。”姜风说，消费者对高品质、智能化、绿色化等新消费的升级需求，将激励企业投入更多资源进行研发，促进产业链上下游协同创新，助推家电产业结构提质升级。

家电下乡，深耕下沉市场

县镇及农村地区是我国下沉市场的重要组成部分。中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》显示，2021年，占人口70%的下沉市场在家电零售额中占比为31.5%，市场规模达2775亿元，同比增长8.9%，增幅远高于整体市场，成为家电市场最具增长潜力的一极。

“2008年全国推广家电下乡，助推农村家电普及率提升。”姜风分析，如今这批老旧家电快到了更新换代的年限，农村消费者面临从“有没有”到“好不好”的需求转变，下沉市场空间依旧十分广阔。

面对下沉市场更新换代需求以及新品类普及需求，家电企业加快布局门店渠道，建立完善服务体系。

“下沉市场的消费者并非没有消费意愿和能力，而是缺乏合适的渠道选择好产品。”小米集团合伙人卢伟冰介绍，通过在县城开设直营店、在乡镇开设授权店，减少中间环节，新产品可以直接面对消费者。“目前，小米直营店的县城市场覆盖率已从两年前的30%上升至超90%。”

生产商在发力，平台方也在助力。“线上线下同价同服务，还能现场体验新产品新型号。”最近，家住山东省泰安市大津口乡的王先生在当地的京东家电专卖店购买了变频静音烟灶套装，“看得见摸得着，用起来更放心。”据介绍，目前京东家电专卖店总量已超1.5万家，覆盖2.5万个乡镇、60万个行政村。

“近年来，随着网络不断普及、物流更加畅通，农村居民购买家电产品的便利度大幅提升。”姜风认为，随着农村居民收入进一步提升，农村用电环境持续改善，家电市场的消费潜力将进一步释放。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）