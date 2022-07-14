本报北京7月13日电 （记者李红梅）13日白天，南方高温天气持续发展。其中，云南昭通，四川达州、泸州，上海，浙江绍兴、宁波、丽水等局地最高气温达到40—41摄氏度，四川、云南、上海、浙江等地共11个国家站最高气温达到或突破7月极值。13日18时，中央气象台继续发布高温橙色预警。

6月13日以来，我国出现了今年首次区域性高温天气过程。截至7月12日，高温事件已持续30天。全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值。

据中央气象台预报，未来14天，我国江南华南等地仍多高温天气。17—20日，四川盆地、江汉、江淮、江南西部和北部沿江、华南西北部等地将出现降雨过程，高温天气得以缓解。21日之后，南方地区高温将再次发展，范围扩大，福建、江西、浙江南部等地日最高气温可达39—41摄氏度。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 15 版）