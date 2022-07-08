为何个别入境人员在解除集中隔离后检测出阳性？国家卫健委这样分析

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，个别地区在落实“7+3”管控措施方面还存在潜在风险，各地在执行“7+3”管控措施方面还需要注意哪些问题？

对此，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，近期，上海、江西、北京等地发现个别入境人员在解除集中隔离后检测出阳性的情况，国家和地区疾控专家对此开展调查分析和风险排查，发现个别入境人员集中隔离点在管理上存在薄弱环节和风险隐患，需要各地高度重视。

雷正龙举例，比如说，个别地方对入境人员在集中隔离期间的核酸检测频次不足；有些地区在入境人员解除隔离前，存在最后一次核酸检测采样提前的情况；有的集中隔离点在发现阳性感染者以后，没有评估和排查本隔离点内的交叉感染风险；有的地方对入境人员解除隔离后跨区域流动，没有做到全链条管理，入境地和目的地之间的工作衔接不畅；此外，还有个别入境人员在解除集中隔离后没有严格执行3天居家健康监测，没有主动向社会报备，甚至在居家健康监测期间外出参加聚集活动。

雷正龙表示，上述问题和隐患增加了入境人员感染后引发本土疫情的风险。各地要加强对集中隔离点的管理，严格按照第九版防控方案的有关要求，确保“7+3”管控政策落实、落地、落细。特别要强调要做好以下几点：

一是加强集中隔离点规范管理。集中隔离点要严格落实“三区两通道”要求，加强工作人员专业技能培训，落实闭环管理和高频次高精度核酸检测；规范开展入境人员健康监测和核酸检测，如果出现“十大”可疑症状时要及时报告；隔离期间还要严格错峰取餐，避免交谈。如果集中隔离点发现感染者以后，要及时进行回溯流调，如果存在交叉感染风险的，还要采取延长隔离期间等有效处置措施，强化风险管控，防止集中隔离点的疫情外溢。

二是要做到信息推送和全程闭环管理。要求入境人员解除集中隔离前，就要把相关信息推送到目的地，做好信息共享。明确告知入境人员解除隔离后及时返回居住地，不能改变行程，途中还要做好防护，要佩戴N95口罩，勤洗手或者进行手消毒，到达目的地后要向当地社区报备，严格遵守防控规定。

三是要严格落实居家健康监测。入境人员要提高疫情防控意识，严格履行防控责任，居家健康监测期间不要外出。要按照要求做好健康监测和核酸检测。如有就医等特殊情况必需外出的时候，要做好个人防护，尽量避免乘坐公共交通工具，并主动向接诊医疗机构报告个人的入境隔离和监测情况。

“‘7+3’管控政策不是放松要求，而是要求管理更加规范，更为严格，这样才能够取得有效的防控效果。”雷正龙强调。