福建省福州市马尾区新增1例核酸检测阳性病例

中新网福州7月8日电 (记者 龙敏)福州市马尾区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部7日深夜通报，7月6日，该区在核酸检测愿检尽检中发现一份10混1标本可疑阳性，经单采检测为初筛阳性，市疾控中心复核为阳性。该人员(外省市入区)目前已闭环转运至指定地点集中隔离管理。

据通报，该病例主要活动轨迹如下：

7月4日17:50从上海自驾抵达马尾区入住三江国际大酒店；18:32自驾离开三江国际大酒店；19:02到达长乐国际机场接人；20:00到达长乐区漳港海蚌湾饭店用餐；22:30返回三江国际大酒店，后未外出。

7月5日10:00在三江国际大酒店早餐，后回酒店房间未外出；13:37打车前往台江区元洪城荣誉大酒店用餐；16:00返回三江国际大酒店；16:10打车前往仓山区新天宇购物广场金逸影城看电影；19:30返回三江国际大酒店，后未外出。

7月6日9:00在三江国际大酒店早餐；10:02自驾到马尾区阳光城山与海采样点采样后前往平潭；11:32到达平潭北港村(北港范围内全程未下车)；12:10前往平潭国家森林公园门口红星大排档用餐；14:00前往平潭交警大队处理事故；15:30自驾离开平潭；17:00在长乐区鹤上镇沙县小吃(云路村上山厝394号)用餐；17:30抵达长乐区漳港海蚌湾饭店用餐；18:00闭环转运至指定地点集中隔离管理。

福州市马尾区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部称，请广大市民切实履行个人防疫责任，及时关注官方发布的权威信息，不信谣、不传谣，如发现与上述公布的轨迹有时空交集的，务必第一时间向所在社区或单位报告，配合核酸检测和健康管理措施。对隐瞒不报造成严重后果的，将依法追究相关责任。(完)