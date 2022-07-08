当你老了，头发花白，眼花耳背，腿脚不再灵活，日常生活会是怎样的感受？

近年来，有不少地方举办“体验变老”活动，人们换上一套特殊的装备体验“变老”的感觉——眼前的世界模糊了，几步之外的人脸都看不清了；竖起耳朵，还是听不清别人在说什么；双腿好像灌了铅，走路从健步如飞变得步履蹒跚；用筷子半天夹不到一颗豆子，把饭菜送到嘴里都很吃力……体验过后，人们纷纷感叹：原本寻常的事在变老之后，变得十分费力甚至难以完成，老了，原来是如此的不易。

多一点感同身受，就会对老年人多一分理解共情。我国是世界上老年人口规模最大的国家，统计数据显示，60岁及以上人口已达2.67亿，“十四五”时期，我国人口老龄化程度将进一步加深，60岁及以上人口占总人口比例将超过20%，进入中度老龄化社会。在这样的背景下，加快适老化改造、创建对老年人更友善的社会环境，“急”在眼前，利在长远。

推进适老化改造，家庭和社区是主阵地。家中没有呼叫、报警设施，卫生间缺少扶手、光线昏暗，老旧楼房没安装电梯……这些常见的安全隐患与不便，可能给居家养老的老人的日常生活带来危险。加快推进家庭和社区适老化改造，需要从老年人的切实需求出发，急老年人所急、想老年人所想，瞄准他们日常生活中的各种难题，做出有针对性的设计和改变。由于每位老人身体情况不同、每个家庭和社区的环境也不一样，这就注定了适老化改造需要因时因地制宜，通过个性化定制服务来贴合老年人的需求。

推进适老化改造，还要大力提升公共场所基础设施的适老化水平。公园里的无障碍通道和老年人专属洗手间，银行网点的“老年人优先”窗口，公交站台的通道、台阶旁新装的扶手、爱心座椅……一些生活中看似不起眼的改变，也能大大便利老年群体的日常生活。每个人都终将老去，适老化设施人人都用得上，越早建设，越能扩大受益群体；越早开展，越能积累经验，提高服务质量。

推进适老化改造，不仅要在硬件层面发力，也要在软件层面用心。当前，随着信息技术在各领域的加速应用，人们的工作和生活越来越便利，但还有不少老年人面临“不适应、不会用、用不好”的尴尬。近年来，国家多部门出台了一系列政策，大力推进互联网网站和应用的适老化和无障碍改造。在社会层面，“智慧助老”行动遍地开花，通过体验、经验交流等方式引导老年人了解新事物、体验新科技、运用新技术，越来越多的老年人也能享受新技术带来的便利。

“老吾老，以及人之老。”孝老爱亲是中华民族的传统美德，齐心协力解决老年人面临的种种不便，需要全社会各方力量共同努力。让我们积极行动起来，让尊老、敬老、爱老、助老蔚然成风，让每一位老人都能有一个更加幸福美好的晚年。