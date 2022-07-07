今日小暑：倏忽温风至，因循小暑来

“薰风愠解引新凉，小暑神清夏日长”，今日，我们迎来二十四节气中的第十一个节气——小暑，标志着即将“出梅”入伏。此时，气温升高、烈日当头，万物繁茂、夏山如碧，在暑热席卷中，我们拉开了盛夏的序章。

三伏将至 暑气蒸人

据《月令七十二候集解》记载：“六月节……暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹小也。”暑，意为炎热。俗话说，“小暑过，一日热三分。”小暑虽不是一年中最炎热的时节，但拉开了“三伏天”的序幕。

以五天为一候，古人将小暑分为三候：“一候温风至；二候蟋蟀居宇；三候鹰始鸷。”小暑来临时，风都带着暑热之气；居住在田野里的蟋蟀，因炎热而爬到墙角下乘凉；天上飞的老鹰不得不远离地面，在清凉的高空中避暑。

面对盛夏的滚滚热浪，文人墨客用诗词记录着不同的心境。“不怕南风热，能迎小暑开”，唐代独孤及欣赏石竹花不畏酷热，仍能绽放的魄力；“散热由心静,凉生为室空”，唐代白居易端坐在院中，感悟到心静自然凉的养生之道；“一碗分来百越春，玉溪小暑却宜人”，宋代晁补之在惬意品茗中，悠然自得地享受着夏日时光。

摘花驱虫 避暑尝新

小暑前后，被誉为“夏日三白”的栀子花、白兰花与茉莉花进入了盛花期。尤其在江南，随处可以闻到沁人的芳香，给小暑带来了几分清凉。旧时，苏州的姑娘还会编一个麦草小灯笼，把茉莉花放在里面，挂在蚊帐上，香气氤氲，沁润了甜甜的梦。

在南方，此时早稻陆续成熟，农人会将稻谷碾成新米，供奉祖先和五谷神灵，祈祷风调雨顺。家家户户会和邻里乡亲们一起品尝丰收的粮食、喝新酿的酒，被称为“尝新”。

暑气虽热，同时也能起到消毒杀菌的作用。小暑时节，民间有着“六月六，晒红绿”“六月六，人晒衣裳龙晒袍”的习俗，人们将家中的字画、书籍、衣服都拿到庭院中，借着充足的阳光，祛除霉味，驱除书虫。

小暑到，盛夏始。在这个明媚生动的夏天，让我们一起听听蝉鸣、闻闻花香，读本好书、品盏清茶，静静品味这世间美好。