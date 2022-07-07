上海新增本土确诊病例32例、无症状感染者22例

中新网7月7日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月6日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例32例和无症状感染者22例，其中30例确诊病例和22例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例11例和无症状感染者6例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月6日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例32例。治愈出院2例。

病例1，居住于虹口区，

病例2，居住于松江区，

均在发热就诊时发现核酸检测异常，即被隔离排查。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(7月6日已通报)

病例3—病例6，居住于浦东新区，

病例7，居住于黄浦区，

病例8、病例9，居住于徐汇区，

病例10、病例11，居住于长宁区，

病例12—病例15，居住于静安区，

病例16，居住于普陀区，

病例17—病例20，居住于杨浦区，

病例21、病例22，居住于闵行区，

病例23—病例31，居住于宝山区，

病例32，居住于嘉定区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月6日0—24时，新增本土无症状感染者22例。

无症状感染者1，居住于浦东新区，

无症状感染者2，居住于黄浦区，

无症状感染者3、无症状感染者4，居住于静安区，

无症状感染者5—无症状感染者16，居住于普陀区，

无症状感染者17，居住于闵行区，

无症状感染者18、无症状感染者19，居住于宝山区，

无症状感染者20、无症状感染者21，居住于松江区，

无症状感染者22，居住于奉贤区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月6日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告11例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院5例，其中来自美国3例，来自巴拿马1例，来自英国1例。

病例1为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为智利籍，在智利生活，自智利出发，经法国转机，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为奥地利籍，在奥地利生活，自奥地利出发，病例4—病例6为中国籍，病例4在英国留学，自英国出发，病例5在摩尔多瓦生活、病例6在摩尔多瓦探亲，病例5、病例6从摩尔多瓦出发，病例4—病例6经奥地利转机，病例3—病例6乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在俄罗斯工作，自俄罗斯出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为中国籍，在美国旅行，自美国出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10为中国籍，在英国留学，自英国出发，经新加坡转机，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

11例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者83人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月6日0—24时，新增境外输入性无症状感染者6例。

无症状感染者1为中国籍，在以色列工作，自以色列出发，经法国转机，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3均为中国籍，无症状感染者2在英国留学，自英国出发，无症状感染者3在黑山工作，自黑山出发，无症状感染者2、无症状感染者3经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者4在美国留学，无症状感染者5在美国探亲，无症状感染者4、无症状感染者5自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

6例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者24人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月6日0—24时，解除医学观察无症状感染者7例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者5例。

2022年2月26日0时至2022年7月6日24时，累计本土确诊58185例，治愈出院57537例，在院治疗60例，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月6日24时，累计境外输入性确诊病例4761例，出院4708例，在院治疗53例。现有待排查的疑似病例1例。