上海新增本土确诊病例9例、无症状感染者15例

中新网7月6日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月5日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例9例和无症状感染者15例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者11例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月5日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例9例。治愈出院1例。

病例1，居住于浦东新区，

病例2，居住于黄浦区，

病例3—病例5，居住于徐汇区，

病例6，居住于静安区，

病例7，居住于普陀区，

病例8，居住于闵行区，

病例9，居住于嘉定区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月5日0—24时，新增本土无症状感染者15例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于浦东新区，

无症状感染者3—无症状感染者6，居住于静安区，

无症状感染者7—无症状感染者13，居住于普陀区，

无症状感染者14，居住于杨浦区，

无症状感染者15，居住于闵行区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自德国1例，来自几内亚1例，来自美国1例。

病例1为中国籍，在科摩罗生活，自科摩罗出发，经埃塞俄比亚转机，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3、病例4均为中国籍，病例3在塞尔维亚工作，自塞尔维亚出发，病例4在英国留学，自英国出发，病例3、病例4经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者34人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月5日0—24时，新增境外输入性无症状感染者11例。

无症状感染者1为中国籍，在阿根廷工作，自阿根廷出发，经荷兰转机，于2022年6月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3、无症状感染者4均为中国籍，无症状感染者3在英国留学，自英国出发，无症状感染者4在保加利亚留学，自保加利亚出发，无症状感染者3、无症状感染者4经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5—无症状感染者7均为中国籍，无症状感染者5在美国工作，无症状感染者6、无症状感染者7在美国留学，无症状感染者5—无症状感染者7自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、无症状感染者9均为中国籍，无症状感染者8在美国留学，无症状感染者9在美国工作，无症状感染者8、无症状感染者9自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10、无症状感染者11均为中国籍，无症状感染者10在加拿大工作，无症状感染者11在加拿大探亲，无症状感染者10、无症状感染者11自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年7月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

11例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者162人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月5日0—24时，解除医学观察无症状感染者3例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者1例。

2022年2月26日0时至2022年7月5日24时，累计本土确诊58153例，治愈出院57535例，在院治疗30例，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月5日24时，累计境外输入性确诊病例4750例，出院4703例，在院治疗47例。现有待排查的疑似病例0例。