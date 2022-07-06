北京新增5例本土确诊病例、1例无症状感染者

中新网7月6日电 据北京卫健委官方微信消息，7月5日0时至24时，北京新增5例本土确诊病例和1例无症状感染者(均为隔离观察人员)，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。解除医学观察的无症状感染者4例。

本土病例：

确诊病例1：现住通州区珠江拉维小镇小区，为隔离观察人员，7月5日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3、5：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，为隔离观察人员，7月5日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住顺义区龙湾别墅，为隔离观察人员，7月5日诊断为确诊病例。

无症状感染者：现住顺义区龙湾别墅，为隔离观察人员，7月5日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，7月1日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月4日报告核酸检测结果为阳性，7月5日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，7月4日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月5日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。