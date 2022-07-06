农村大宗消费迎来新机遇

近日，山东省济宁市农村居民仲从雪通过新能源车下乡活动，购置了一台小康“风光MiniEV”电动车。“体验感非常好，我很满意！”刚拿到驾照的仲从雪说，这辆车车身小巧、停车方便，对于新手来说毫无压力，更重要的是省钱，一周只需充一次电，就可以满足日常出行。

汽车、家电、家具等大宗消费，在全社会消费品零售总额中占据相当比重。乡镇和村两级消费市场占我国消费市场总体的38%，具有巨大消费潜力。4月，国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，“以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设”。5月31日，工信部、农业农村部、商务部和国家能源局四部门联合发布通知，部署开展新一轮新能源汽车下乡活动，共有26家企业以及旗下70款新能源车型参与，数量均超过往年。

作为一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业，小康集团一直积极参与新能源汽车下乡活动。中国汽车工业协会数据显示，去年新能源汽车下乡车型共完成106.8万辆，同比增长169.2%，高于新能源汽车市场整体增速约10%。

不仅仅是新能源汽车，智能、节能、绿色、健康等品质家电，越来越成为县域居民的“心头好”。

“这是刚买不久的智能节能空调，用得挺好。”眼下气温升高，江西省鹰潭市余江区潢溪镇村民邵润芳到镇上商场买来三台绿色空调，一台装客厅，两台装卧室，“低能耗、低排放、省电费，有了空调，一家人就能尽情享受夏日清凉。”

阿里巴巴集团内贸B2B（企业对企业）平台1688总裁余涌介绍，如今，很多乡镇的智能家装消费增速远超一、二线城市。从1688平台数据可以看到，下沉市场智能家装销售额同比增长很快，冰箱、洗衣机等传统大家电的智能化早就成了标配，智能门锁、投影仪、擦窗机器人、洗碗机、取暖器、燃气热水器是今年成交最火爆的家电品类。

中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴表示，县镇经济快速发展与居民可支配收入持续增长，让县域消费者越来越愿意为中高端品牌产品买单。近期促消费、稳增长政策密集出台，加速激发县域市场消费活力，大宗产品消费也将迎来新的增长机遇。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 19 版）