数商兴农：助力乡村消费升级

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积极发展农村电商新基建，提升农产品物流配送、分拣加工等电子商务基础设施数字化、网络化、智能化水平，发展智慧供应链，打通农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”，促进消费升级和农民增收。

完善农村电商基础设施，打造三级物流配送体系，提高农产品电商化水平

走进贵州省修文县清江村和开阳县杠寨村的460亩蔬菜基地，各类菜品生长正旺。

该基地是由贵阳供销电商公司以“龙头企业+专业合作社+农民”的组织方式，与村支两委、农村大户以市场化方式共同投资成立的农民专业合作社，主要组织农户开展规模化生产、标准化种植，共流转460亩土地种植莲花白、小瓜、茄子等蔬菜。每天，这些蔬菜通过贵阳市供销为农服务现代智慧产业园的生鲜云仓发出，进入千家万户。

“整个生鲜云仓已为贵阳市周边区县30余家企业提供仓储、分拣、打包、冷链、快递等标准化服务，在满足系统企业发展需要的同时，也降低了电商行业企业的综合成本。”贵阳供销电商公司生鲜云仓负责人介绍。

供销一体，有供就有销。近年来，贵阳市供销合作社先后成立贵阳供销电商公司、贵阳供销百合联供应链管理有限公司，以服务城乡为己任，着力发挥订单农业基地、农村电商物流和“百合联”超市产、供、销作用，实现从基地到超市、从乡村到城市的有效连接。

3月14日，贵州供销贵电商物流有限公司零担物流西南商贸城分拨中心转运中心正式营业，标志着连通乌当、开阳、息烽、清镇、长顺的物流自有零担干线网络初步建成。

“比起前几年，快件量可是翻了上百倍。”贵州供销贵电商物流有限公司总经理胡小峰介绍，公司自2017年成立后，陆续整合多方面社会快递物流资源，建立了县、乡、村三级物流体系运输线路，已实现72小时内快递进村。下一步公司将加快建成覆盖快递、零担、快运、基地直采直供等业务，具备“平台+云仓+基地”功能的专业化物流园区，让“快递进村”再提速。

2021年10月，商务部、中央网信办、国家发展改革委三部门联合发布的《“十四五”电子商务发展规划》明确提出，实施“数商兴农”行动。“数商兴农”是发展数字商务振兴农业的简称，其内涵包括引导电子商务企业发展农村电商新基建，提升农产品物流配送、分拣加工等电子商务基础设施数字化、网络化、智能化水平，发展智慧供应链，打通农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”等。

业内专家表示，实现“数商兴农”，一个重要任务是完善县域商业体系建设，营造乡村产业发展的基础环境。全国供销合作社拥有完善的城乡流通网络，各地供销系统加快推进“数字供销”建设，打造三级物流配送体系，实现“数字供销”和“数商兴农”有效对接，成为“数商兴农”的一支骨干力量。

目前，全国供销合作系统不断推进线上线下融合，重点促进脱贫地区农副产品销售，不断提升“832平台”（脱贫地区农副产品网络销售平台）建设运营水平。中国供销集团统计数据显示，截至目前，“832平台”累计注册供应商近1.6万家，上线农副产品超过20万款，采购单位近60万家，累计实现销售额230亿元，助推832个脱贫县的230万农户巩固脱贫成果。今年上半年，平台交易额超过35亿元，同比增长37%。

小程序购物、仓储式超市等新业态接续涌现，助力改善县域消费环境

前一阵，由于业务需求量大，每天直到深夜，位于江西省南昌市青云谱区航空路的供销江南中央配送仓里仍然灯火通明，工作人员抓紧分拣商品，保质保量完成订单任务。

供销江南是江西省供销合作社联合社直属企业江西供销冷链科技公司的子公司。公司自成立以来，利用互联网、大数据、云计算等技术，依托省社布设的江西城乡冷链物流骨干网络以及深入基层社区的“冷链毛细网”，推进“手机下单+冷柜取货”模式蓬勃发展。

“目前，公司已在全市布设冷链柜网点136个，通过‘互联网+’‘数字化+新零售’新业态，方便市民日常生活。” 该公司副总经理尹文斌说。

借助小程序、公众号等数字化工具，实现流量层面与商业层面的双打通，已成为各地供销社的新选择。

位于江苏省常熟市的中国供销集团新合作常客隆超市开展线上业务。常客隆位于常熟市的曹家桥冷链物流中心增加了十几个人手，与28台智能分拣机器人配合，每天早上5点开始分拣配货。当地市民在“常客隆优选”小程序线上下单的商品从这里发往城乡160多家门店，供顾客就近自提。

推动“数商兴农”，流通模式创新是关键。全国供销合作总社相关负责人表示，顺应流通变革新趋势和大众消费新变化，全系统要积极创新流通方式，大力发展中央厨房、直采直供、农产品电商等流通新业态新模式，推进供销合作社流通网络数字化、现代化转型。突出抓好县域集采集配中心建设，大力发展日用品连锁经营和县乡村物流共同配送，为城乡居民提供质优物美的商品，改善县域消费环境。

前不久，江西省南昌小蓝经开区泰豪VR（虚拟现实）众创园区内，江西供销·万花百合VR仓储超市开业。之前，附近居民想一次性采购日常生活所需，要连续逛七八家小商铺。如今，品种齐全、琳琅满目的万花百合仓储超市让当地百姓实现一站式购物。

这一项目由江西省供销集团全资子公司——江西省供销新零售有限公司具体负责实施，是江西省供销合作社深入推进“数字供销”建设的重要举措。“超市以全省优质农产品产业为依托，以‘互联网+大数据’为载体，以创新型的专业化和标准化服务为手段，打造优质农产品新零售平台。”该公司董事长李文辉说，通过自建、自营数字信息化平台，可实现数据动态存储更新，促进供销两旺。

构建“产品+冷链设施+服务”信息平台，提高冷链资源综合利用率

“浙北江南，鱼米之乡……平原如砥，沃土无垠；运河逶迤，水网纵横……”这首民谣生动说明了浙江省桐乡市的区位优势与资源禀赋。

从2020年开始，桐乡市供销合作社充分发挥综合服务优势，依托桐乡特色农产品供销超市有限公司，着手打造衔接产地销区、“从田头到餐桌”的冷链物流生态闭环。

目前，桐乡供销数字化冷链物流体系辐射桐乡市优质农产品种植、养殖面积10万亩以上，助农增收6000万元，服务主体覆盖桐乡市水产、果蔬、粮油三大产业。

桐乡市供销合作社相关负责人介绍，他们建立信息化管理平台，可实时监测冷链仓库环境，采集物流信息数据，跟踪物流运输车辆，确保商品存储安全和运输安全。

全国供销合作系统深入实施“供销系统农产品冷链物流体系建设工程”。今年，全系统计划开工建设各类农产品冷链物流项目710多个，其中，产地项目460个，枢纽项目110多个，销地项目140多个。“十四五”期间，全系统预计增加冷链库容1200多吨。

“冷链物流企业要注重以创新为动能，加强培育新业态、新模式、新技术，不断提升核心竞争力和综合服务能力。”全国供销合作总社有关负责人表示，要积极运用供应链管理技术与方法，实现生鲜农产品从产地到销地的一体化冷链运作，推动冷链物流服务由基础服务向增值服务延伸。建立冷链物流数据信息收集、处理和发布系统，整合产品、冷库、冷藏运输车辆等资源，构建“产品+冷链设施+服务”信息平台，优化配置冷链物流资源，提高冷链资源综合利用率。

今年2月，《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》发布，根据规划，“十四五”期间，供销合作社全系统将在农产品主产区建设600个县域产地农产品冷链物流中心，在农产品重要集散地区建设100个农产品冷链物流枢纽基地，在销地建设200个以中央厨房、生鲜电商等业务为重点的城市销地农产品冷链物流中心。到2025年，全系统冷链物流基础设施更加完善，服务能力显著增强，行业影响力明显提升，在国家冷链物流发展中发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 19 版）