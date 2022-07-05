上海新增本土确诊病例3例、无症状感染者5例

中新网7月5日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月4日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者5例，其中2例确诊病例和5例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月4日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例。治愈出院1例。

病例1，22岁，居住于浦东新区，发热就诊时发现核酸检测异常，即被隔离排查。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(7月4日已通报)

病例2，36岁，居住于静安区，

病例3，22岁，居住于普陀区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月4日0—24时，新增本土无症状感染者5例。

无症状感染者1，70岁，无症状感染者2，67岁，无症状感染者3，26岁，无症状感染者4，29岁，居住于普陀区，

无症状感染者5，29岁，居住于宝山区，

均为此前报告本土确诊病例或无症状感染者的密切接触者，即被隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月4日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例，其中来自美国3例，来自几内亚1例。

病例1为中国籍，在新加坡生活，自新加坡出发，于2022年6月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为中国籍，病例2在巴西工作，自巴西出发，病例3在墨西哥工作，自墨西哥出发，病例2、病例3经荷兰转机，乘坐同一航班，于2022年6月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为墨西哥籍，在墨西哥工作，自墨西哥出发，经加拿大转机，于2022年7月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者27人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月4日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3均为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，乘坐同一航班，于2022年6月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2022年6月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在阿根廷工作，自阿根廷出发，经德国转机，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7，中国籍，在美国生活，无症状感染者8中国籍，在美国留学，无症状感染者7、无症状感染者8自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在新西兰生活，自新西兰出发，于2022年7月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者88人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月4日0—24时，解除医学观察无症状感染者7例，其中本土无症状感染者1例，境外输入性无症状感染者6例。

2022年2月26日0时至2022年7月4日24时，累计本土确诊58144例，治愈出院57534例，在院治疗22例，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月4日24时，累计境外输入性确诊病例4744例，出院4700例，在院治疗44例。现有待排查的疑似病例1例。