“大家齐心协力就有信心战胜疫情”——安徽泗县抗击疫情现场直击

一场突如其来的疫情，让安徽省宿州市泗县“静”了下来。记者深入这个有着近百万人口的皖北县城，直击当地抗疫现场。

截至7月3日20时，泗县共报告798例阳性病例，其中确诊病例123例、无症状感染者675例。

当地第一时间实施社会面管控，划定并公布高、中、低风险区，全县静态管理、人员足不出户，暂停省市县际公路客运和城乡公共交通。

3日凌晨，在盐洛高速泗县收费站，不时有运送矿泉水、蔬菜、方便面等物资的车辆进入泗县。除了必要的疫情防控车辆，路上几乎见不到其他车辆。

在泗县佳美超市配货区，总经理吴绍军正有条不紊地和员工们对网上收到的订单进行分拣、打包、核对。这几日，他和超市员工吃住在单位，利用网络无接触配送服务疫情期间足不出户的居民。

佳美超市是疫情期间泗县承担保供任务的企业之一。泗县将8家商场、超市作为城区及周边村（社区）保供骨干企业，将全县小区、村、居民散居点等共计155个点位分别纳入保供企业的保障区域，通过就近配送、快递配送、套餐配送、应急投放等方式，畅通生活物资供应，加强物价监测，保障生活必需品价格稳定。

泗县实行疫情防控“小区长”“楼栋长”和“单元长”管理制度。“小区长”负责指挥、调度小区内所有“楼栋长”“单元长”和志愿者，并负责组织提供各项生活物资保障等上门服务。

在虹乡家园小区，45岁的“小区长”孟军晒得黝黑，正带领工作人员为群众送水。这几天，他每天只睡三四个小时。

这个小区共有居民1965人，超七成是60岁以上老人。今年70岁的小区居民许大爷说，他需要的常备药物等生活物资有专门的志愿者送上门。

“我们的目标是让群众，尤其是老人，吃好饭、用上药、心里踏实！”孟军说。

3日，记者在泗县多个小区看到，居民在戴着红袖标的疫情防控工作人员指引下，分批下楼排队做核酸，当地正在进行第六轮核酸检测。

此轮核酸检测对部分人员增加抗原检测，包含混管阳性人员，从事快递、环卫、酒店服务等工作的人员，中高风险地区从事抗疫工作的人员和志愿者，被隔离的企业、工地等重点场所的人员等。

在穿着短袖也会汗流浃背的闷热天气下，来自蚌埠怀远县人民医院的主管护师陈苗苗身着防护服，开始了一天的核酸采样工作。

“要不了多久全身就会湿透。”陈苗苗说，她和同事们每天要穿着防护服工作5个多小时。

看到家乡暴发疫情，在沈阳经商的退伍老兵许光礼委托泗县大庄镇退役军人服务站采购了100箱矿泉水、100箱方便面、100箱八宝粥和10箱火腿肠，捐献给家乡奋战在抗疫一线的干部群众。

“疫情发生以来，我身边很多人都加入了社区志愿者的队伍，我也成为其中一员。”放假回到泗县家中的安徽中医药大学大二学生高心蕊说，“大家齐心协力就有信心战胜疫情。”（记者徐海涛、曹嘉玥、曹力）