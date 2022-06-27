上海新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者2例

中新网6月27日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月26日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者2例，其中2例确诊病例在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者5例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月26日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例2例。治愈出院4例。

病例1、病例2，居住于静安区，均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月26日0—24时，上海新增本土无症状感染者2例。

无症状感染者1，居住于静安区，

无症状感染者2，居住于奉贤区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月26日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月26日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自布基纳法索1例，来自阿根廷1例，来自美国1例。

病例1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为中国籍，病例2在美国留学，病例3在美国探亲，病例2、病例3自美国出发，乘坐同一航班，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4—病例6均为中国籍，在几内亚工作，自几内亚出发，经法国转机，乘坐同一航班，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月26日0—24时，上海新增境外输入性无症状感染者5例。

无症状感染者1为中国籍，在英国留学，自英国出发，经奥地利转机，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在巴西工作，自巴西出发，经德国转机，于2022年6月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年6月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

5例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者79人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月26日0—24时，解除医学观察无症状感染者26例，其中本土无症状感染者20例，境外输入性无症状感染者6例。

2022年2月26日0时至2022年6月26日24时，累计本土确诊58137例，治愈出院57500例，在院治疗49例(其中重型2例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月26日24时，累计境外输入性确诊病例4707例，出院4661例，在院治疗46例。现有待排查的疑似病例0例。