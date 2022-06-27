推动预制菜产业健康发展（微观）

闽菜、粤菜、川菜、湘菜等应有尽有，老字号、新品牌纷纷登场，既有自用的简包装，也有馈赠亲朋的礼盒装……近年来，预制菜消费持续升温，各类产品应运而生，既满足了消费者的需求，也不断拓展着产业发展的版图。

所谓预制菜，是指运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备和制作，再进行科学封装。消费者要么开袋即食，要么进行简单加热或烹饪即可食用，省去了洗、切等繁琐步骤，对烹饪技巧的要求也大为降低。预制菜早前在一些连锁餐饮品牌得到应用，不仅可以保证出餐速度和口味稳定，还能节约人力和成本。近年来，预制菜的种类和形制不断丰富，逐渐走上了大众餐桌。预制菜的方便、高效，顺应了当前快节奏生活和年轻消费群体的需求，具有广阔发展前景。有数据显示，目前我国预制菜市场存量约为3000亿元，预计还将继续保持较快的增长速度。

预制菜产业的发展壮大，催生了更加细分的市场需求。有人追求简单快捷的“小而美”，与之对应的是“一人食”“快手菜”等品类不断涌现；有人追求“在家下馆子”的高品质，催生出相应的宴席菜供应链条。支撑起这些细分市场的，不仅是冷链物流等技术的发展进步，还有互联网营销模式的创新。前者让来自更远地方、内容更为丰富的预制菜抵达餐桌，扩大了预制菜的覆盖半径；后者则让预制菜搭上网络销售快车，购买渠道更加多元化便利化。

预制菜不仅为群众餐桌增添了选择，也为餐饮企业经营创造了新的增长点。据统计，与2019年相比，2021年预制菜品牌数增长了1.5倍，商品数增长2.5倍。不仅如此，预制菜还为农产品深加工等产业带来新机遇。比如，广东省发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，明确要建设预制菜联合研发平台、培养预制菜产业人才、推动预制菜走向国际市场，等等。又如，山东诸城大力发展预制菜产业，推动现代农业从种养加工到餐饮终端一体化延伸升级。一头连着消费变迁，一头连着生产变革，预制菜产业蕴藏着拉动地方农业转型升级的巨大潜力。

食品安全大于天。建章立制，夯实发展根基，产业方能行稳致远。无论是原料生产采购、食材加工烹饪，还是物流运输、市场售卖，每个环节都规范有序，才能保证菜品质量过硬，保障消费者的身体健康和合法权益。为此，需要凝聚各方合力，加强规范化引导。从相关行业协会牵头起草产品规范，到行业自律组织成立产业联盟，再到多地探索制定预制菜质量评价规范，树标准、亮规矩、划底线，才能为推动预制菜产业健康、有序、可持续发展注入动能，真正让消费者买得放心、吃得安心，从而更好满足人民群众日益多元的食品消费需求。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 05 版）