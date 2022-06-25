"问诊"互联网医院：线上就诊医保支付“卡”在哪儿

阅读提示：对患者而言，除了诊疗质量外，互联网医院服务与医保的衔接至关重要。相关政策鼓励互联网医院落实医保支付，但实际推进效果有限，医保支付仍是很多互联网医院需要打通的“堵点”。

互联网医院的兴起方便了患者就医问药，尤其新冠肺炎疫情下，线下问诊变得困难，互联网医院向患者提供预约挂号、专科咨询、在线复诊、在线续方、药品配送等服务，为缓解就诊难题提供解决思路。

辽宁沈阳市民郭悦患有甲状腺功能减退，两年前，她开始尝试通过互联网医院复诊。“线上就诊安全便捷，每次先去实体医院检查甲功三项，不用等结果出来就能走，药也是在医院药房直接发出，安全可靠。”郭悦说。

“线上就诊唯一遗憾的是不能进行医保报销。”郭悦告诉《工人日报》记者。记者进一步采访发现，无法实现医保支付是不少互联网医院的一大“堵点”，也是患者“不买单”、互联网医院“建而不用”的重要原因。

医保支付是互联网医院发展的关键

中国社会科学院健康业发展研究中心副主任陈秋霖在《工人日报》记者采访中表示，能否获得医保支付是互联网医院发展的关键问题。

2020年10月，国家医疗保障局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，明确参保人在本统筹地区“互联网+”医疗服务定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊疗费和药品费，可以按照统筹地区医保规定支付。

意见还提出，各地可从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围。

此外，相关部门还制定了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》等，明确了“互联网+”医疗服务的立项管理、定价范围、价格机制等内容。

但一年多过去了，陈秋霖直言，医保支付的推进效果仍十分有限。目前，真正能获得医保支付的主要是医院提供的部分在线医疗服务。

“很多互联网医院不能进行医保报销，究其原因，主要是我国互联网医院服务标准规范体系尚未建立，医保部门无从定价，也无法列入报销目录，从而确定报销比例，因此医保部门真正能执行的并不多。”陈秋霖分析说。

北京大学第三医院医务处处长、互联网医院办公室主任胥雪冬认为，对患者而言，除了诊疗质量外，互联网医院服务与医保的衔接至关重要，“北医三院互联网医院也一直在致力于打通医保接口。”

医保支付范围、待遇保障等线上线下一致

为推进“互联网+”医疗服务医保支付工作，2020年3月，深圳发布《关于支持互联网医疗机构开展门诊慢性病特定病复诊有关措施的通知》，明确了19种线上复诊可用医保支付的慢性病特定病范围。

今年4月18日，深圳市医保局联合市卫生健康委员会印发《关于明确医保支付线上复诊病种范围的通知》，提出在医保信息系统可支持前提下，为充分保障参保患者就医需求，将线上复诊医保支付范围放宽至符合规定的慢性病、常见病等。

通知还明确，医保支付范围、待遇保障等内容线上线下保持一致。

北京大学深圳医院医务部主任张宁波告诉记者，这表明政府部门不再对线上复诊的慢性病、常见病病种“画圈圈”，医保支付范围的主动权交至医院，由医院自行评估确定适宜在线上复诊的病种。

“这样做的目的是提高院内资源使用率，同时方便参保人就医用药。”深圳市医保局工作人员表示，互联网定点医疗机构医保经办机构签订补充协议后，参保患者进行线上复诊续方，均可使用医保电子凭证直接线上结算。

据介绍，除了打通互联网医院的医保支付渠道，深圳还拓宽线上复诊处方用药供给渠道，对已完成数据对接等信息技术要求的定点零售药店，鼓励其融入“互联网+”线上复诊就医链条，推动定点医药机构做好慢性病、常见病药品供应，方便参保人就医用药，打造完整的网上复诊医保支付“不见面”链条。

此外，深圳还健全线上复诊医药费用结算，明确互联网定点医疗机构线上发生的记账费用纳入线下费用，按该市医保支付政策进行结算，防止线上费用“跑冒滴漏”。

“如今，慢性病、常见病复诊患者能在互联网医院实现问诊、电子处方开具、药品流转、医保支付等全流程诊疗，后期常规专科也会陆续加入。”张宁波说。

可以先从发病率高、占比大的病种做起

胥雪冬向《工人日报》记者介绍说，目前，北医三院互联网医院诊疗服务与医保对接的接口改造已完成，待验收合格后，互联网复诊业务将纳入医保，其中互联网复诊医事服务费可实时结算。

记者在辽宁实地采访时也了解到，随着互联网医院的建设在当地有序推进，线上医保使用已经正式试推。2021年8月，大连医科大学附属第二医院、大连市第二人民医院、瓦房店北方医院有限公司与所属医保经办机构签署了《大连市医疗保障定点医疗机构“互联网+”医保服务补充协议》，成为医保定点互联网医院。

深圳市医保局工作人员告诉记者，关于在互联网医院进行慢性病、特定病诊疗的医保支付问题，应该根据实际情况循序渐进，“一开始就放开所有符合规定的慢性病特定病并不现实，各医院系统也可能无法支撑，可以先从发病率高、占比大的病种做起。”

陈秋霖认为，互联网医院服务的标准化、规范化不断推进，也为医保支付介入创造了更多有利条件。（记者 刘友婷 窦菲涛 刘旭）