国家卫健委：全国累计完成新冠疫苗全程接种人数占总人口89.37%

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，截至6月23日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿9799.3万剂次，接种总人数达到12亿9344.7万，已完成全程接种12亿5998.7万人。覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.74%、89.37%。完成加强免疫接种7亿8870.1万人，其中序贯加强免疫接种4095万人，60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3231.1万人，完成全程接种2亿1995.2万人。覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的87.99%、83.3%，完成加强免疫接种1亿7212.2万人。

“下一步，将继续指导各地做好新冠病毒疫苗加强免疫和老年人的接种工作。”雷正龙说。