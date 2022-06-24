地方防疫政策层层加码如何平衡？ 国家卫健委：要切实保障人民群众安全有序出行

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，现在低风险地区的居民希望自由出行，但是很多地方在防控政策上层层加码，如何平衡这种矛盾？

对此，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，一些地区对低风险地区人员限制出行，采取“一刀切”的隔离管控措施，有些地方还随意延长风险人员的隔离管控期限，严重影响了人们正常出行和经济社会活动。各地要按照之前发布的“九不准”要求，切实保障人民群众安全有序出行，科学精准做好疫情防控工作。

一是疫情防控后精准划定中、高风险地区的范围，不得随意将限制出行范围由中、高风险地区扩大到其他地区。

二是要落实国家规定政策要求，对入境人员、密切接触者、密接的密接，还有解除闭环管理的高风险岗位人员等风险人员采取相关的管控措施，不准对来自低风险地区人员采取强制劝返隔离等限制措施。

三是要严格落实风险人员隔离和健康监测的期限要求，不能随意延长风险人员隔离和健康监测时间。

雷正龙表示，下一步，国务院联防联控机制综合组将会同相关部门进一步指导各地贯彻落实疫情防控“九不准”的要求，及时纠正不科学、不精准的防控措施，在确保疫情防控效果的前提下，尽最大努力减少疫情对群众正常生产生活的影响。