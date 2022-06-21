北京：依法查处养老机构内设无资质医疗机构等违法行为

人民网北京6月21日电 （记者孙红丽）据北京市卫健委官网消息，北京市卫健委、北京市民政局、北京市中医管理局近日联合印发《关于做好2022年医养结合机构服务质量提升行动的通知》（以下简称《通知》），要求进一步提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量，不断提高老年人的获得感、安全感和满意度。

《通知》提出落实相关制度要求强化自查自纠、规范药品管理确保老人用药安全、创新医养结合服务不断提升服务能力、及时处置突发事件完善风险防范制度、强化疫情防控要求提高老年人疫苗接种率等工作举措。

其中，《通知》要求，组织好医养结合机构开展自查，对存在问题及时指导纠正。结合打击整治养老诈骗专项行动，依法查处养老机构内设的无资质医疗机构、无行医资质相关人员擅自开展诊疗活动等违法行为。

针对入驻人员老年共病多、自带药品和保健品多的特点，落实合理用药和临床药师管理制度，加强用药安全风险防范，凭医师处方为老年人提供处方药，特别是毒麻药品、精神药品的使用要严格遵守相关规定，规范老年人自带药品管理。

《通知》还要求，完善医养服务衔接有关流程，健全医养联动机制。参照《老年护理实践指南（试行）》提供护理服务，严格遵照标准预防的操作原则，老年人Ⅱ度及以上压力性损伤在院新发生率低于5%。医养结合机构要成立应急处置工作小组，明确工作职责，制定和健全老年人跌倒、坠床、噎食、误吸、烫伤等突发事件的应急处置预案，组织开展急救培训和应急演练，有关服务人员熟练掌握急救技能，完善失智老年人安全保护措施。

另外，按照知情同意的原则，持续做好新冠病毒疫苗的宣传动员和组织接种工作，和属地相关部门做好对接，提供暖心的新冠病毒疫苗上门接种服务，提高老年人疫苗接种率，为老年人健康安全“保驾护航”。