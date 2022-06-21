中国县域地区三级卫生服务网络建设初见成效（医声）

图为6月10日，在广西壮族自治区三江侗族自治县洋溪乡红岩村，柳州市妇幼保健院专家开展义诊活动，推动妇科病预防教育进村寨、进社区、进校园。

新华社记者 黄孝邦摄

本报电 （李秋旸）日前，丁香园联合中国县域卫生开展的“县域医疗高质量发展论坛”在线召开，并发布了以剖析县级医院人才供需状况为主的《县域医疗人才发展报告》，讨论县域医疗人才建设中的供需平衡问题。

县域医院作为中国广大县域百姓看病就诊的主要场所，是实现“健康中国”目标的基础。在新时代发展背景下，县级医院该如何高质量发展？国家卫健委体改司副司长薛海宁表示，未来需要强化公益性、注重系统性，强化改革创新。此外，注重人才队伍和重点专科建设，把人才培养和临床重点专科建设作为重要的内容，以满足重大疾病的临床诊疗需求为导向，以专科发展带动诊疗能力和水平的提升也是重中之重。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员黄二丹认为，县医院必须强专科、做体系、转管理，通过吸引患者回流，实现高质量发展。具体路径为，实施“稳县工程”“提县工程”“千县工程”“防县工程”“联县工程”。

丁香园创始人、董事长李天天认为，随着医改政策不断深入，中国县域地区三级卫生服务网络建设已初见成效，难点在于缺少高技术水平的人才。丁香人才今年发布岗位数超过13万个，投递量超过900万次，较2021年岗位数量增加2万，投递量增加139万次。

《2022县域医疗人才发展报告》以近三年丁香人才平台县域医疗十余万职位发布数据和简历投递数据进行分析，为县域医疗人员、管理者及时了解人才流动趋势，为医院留住人才、吸引人才提供决策样本。丁香园副总裁、医院事业部负责人帅玉环解读说，近三年来，县域医院招聘规模持续提升，更偏爱初级医生，招聘重点多为内科、外科、妇科、儿科及护理。