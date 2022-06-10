6月6日，2022年全国“爱眼日”主场活动在线上举办，活动主题为“关注普遍眼健康，共筑‘睛’彩大健康”。活动上，国家卫生健康委医政医管局相关负责人解读了《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，全国防盲技术指导组发布《眼健康大百科》系列丛书，人民好医生客户端同步上线全国眼科资源地图、全国眼健康科普宣教平台和全国基层眼科能力提升培训平台。

在主场活动上，国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐说，今年1月，国家卫生健康委发布了《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，提出“十四五”时期，着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，进一步提升白内障复明能力，逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力，推动角膜捐献事业有序发展。

针对加强重点人群重点眼病防治问题，邢若齐介绍说：“一是推进儿童青少年近视防控，推动近视科学矫治，提升近视防控和矫治和水平；二是，提升白内障复明水平，通过推动落实乡村振兴战略，扎实推进‘千县工程’，深化三级医院对口帮扶县医院，提升县医院白内障复明手术的能力；三是提高眼底病、青光眼等眼病的早诊早治能力，通过制定重点疾病的诊疗规范，完善慢性眼病患者的管理模式，推动眼底照相筛查技术逐步覆盖基层医疗卫生机构；四是提高角膜盲救治能力，依托现有医疗资源，合理规划、规范建设眼库，实施角膜移植全流程质量控制，探索建立相应的角膜捐献模式，重视人才队伍建设和相关技术培训，力争实现角膜移植技术各省份全覆盖；五是提升其他眼病的防治水平。”

“学科普、讲科普，离不开权威、专业的科普内容。为此，全国防盲技术指导组组织编写《眼健康大百科》系列丛书，为人民群众学习了解眼健康知识提供专业的科普书籍。”全国防盲技术指导组组长王宁利说，“相信这套书能真正地为促进眼健康发挥重要作用。”

参加主场活动的首都医科大学附属北京同仁医院院长张罗认为，全国眼健康科普宣教平台，是为民众提供权威安全的眼健康知识的公益性平台。同时，传递正确的科学知识，将眼健康知识以通俗易懂、深入浅出的方式表达出来，需要专业眼科人员秉持科学性、通俗性并重的理念，做到有效科普，提升大众爱眼护眼意识，预防眼科疾病。

在此次活动的“眼健康科普时间”环节，全国防盲技术指导组组长王宁利，中华医学会眼科分会候任主任委员、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院教授孙兴怀，中山大学中山眼科中心主任刘奕志，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛，温州医科大学附属眼视光医院教授吕帆，解放军总医院眼科医学部主任李朝辉，北京协和医院眼科主任、中华医学会眼科学分会常委陈有信，中山大学中山眼科中心副主任梁小玲等诸位专家围绕近视等屈光不正、白内障、青光眼、眼底疾病等重点眼科疾病进行科普宣教。