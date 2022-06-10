国家卫健委：我国居民健康素养水平稳步提升 每100人有25人掌握基本知识和技能

人民网北京6月10日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来健康教育工作进展与成效有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，全国居民健康素养水平稳步提升，从10年前的8.8%提高到2021年的25.4%，也就是100个人里有25个人掌握了基本的健康知识和技能，提前完成健康中国行动2022年的阶段性目标。

“新冠肺炎疫情发生以来，大家对健康教育越来越关注。新冠疫情防控注重医防结合，在常态化疫情防控状态下，预防显得尤为重要。群众能够掌握疫情防控知识，这是切断传染病传播、控制流行的重要环节。”米锋说。

另外，中国健康教育中心主任李长宁进一步介绍，党和政府高度重视人民健康和健康素养促进工作，采取了很多的措施：

一是加强顶层设计，在《基本医疗卫生与健康促进法》中明确提出国家要建立健康教育制度，提高公民健康素养。提升健康素养已经成为健康中国建设的主要内容和重要指标。也出台了一系列的配套措施。

二是大力推进将健康融入所有政策，加强多部门协作，统筹社会资源，广泛开展形式多样、内容丰富的健康教育和健康科普工作。这次新冠疫情防控中相关部门积极协作，各行业广泛的宣传防控的政策措施，普及防疫知识和技能，取得了显著成效。

三是设立重大专项，如在国家基本公共卫生服务项目中设置了健康教育项目和健康素养促进项目。

四是大力开展健康城市、健康县区、健康细胞建设，为健康素养提升创造支持环境。

五是大力提升健康科普能力，开展健康科普专家库、资源库建设，出台了一系列有关制度和规范性文件。

六是倡导健康文化，引导公众树立健康第一责任人的意识，践行健康的生活方式。