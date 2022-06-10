中新网6月10日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月9日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者5例，其中1例确诊病例和4例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例2例和无症状感染者4例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月9日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例6例。新增治愈出院103例。

病例1，居住于松江区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2—病例5，居住于闵行区，

病例6，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月9日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年6月9日0—24时，新增本土无症状感染者5例。

无症状感染者1，居住于黄浦区，

无症状感染者2，居住于徐汇区，

无症状感染者3、无症状感染者4，居住于长宁区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5，居住于徐汇区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月9日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月9日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院1例，来自美国。

病例1为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年5月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在纳米比亚工作，自纳米比亚出发，经德国转机，于2022年6月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者26人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月9日0—24时，新增境外输入性无症状感染者4例。

无症状感染者1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3均为中国籍，无症状感染者2在德国工作，自德国出发，无症状感染者3在纳米比亚工作，自纳米比亚出发，经德国转机，无症状感染者2、无症状感染者3乘坐同一航班，于2022年6月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

4例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者100人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月9日0—24时，解除医学观察无症状感染者398例，其中本土无症状感染者393例，境外输入性无症状感染者5例。

2022年2月26日0时至2022年6月9日24时，累计本土确诊58045例，治愈出院57225例，在院治疗232例(其中重型12例，危重型11例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月9日24时，累计境外输入性确诊病例4637例，出院4616例，在院治疗21例。现有待排查的疑似病例1例。