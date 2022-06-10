中新网6月10日电 据北京卫健委微信公众号消息，6月9日0时至24时，北京新增7例本土确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和6例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院19例。

本土病例

确诊病例1：现住西城区银锭桥胡同，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住朝阳区劲松五区，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住朝阳区康静里小区，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住丰台区连山岗，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住昌平区天通苑西三区，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住昌平区龙冠冠华苑三区，6月9日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住怀柔区红螺镇村，6月9日诊断为确诊病例。

无症状感染者：现住昌平区天通苑西三区，6月9日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国台湾籍，6月7日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月9日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，6月8日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月9日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。