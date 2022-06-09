核酸检测为什么会存在假阳性、假阴性？专家详解

人民网北京6月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓好疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，目前快检、混检被普遍采用，是否会降低核酸检测的准确性？另外，核酸检测也存在一些假阳性、假阴性，原因是什么？

“只要严格按规范去做，快检都是没有问题的。”国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，快检的试剂可以分为两类，一类是低通量的，也就是每一次检测可以检测1-16个样本，主要是用于发热门诊的患者还有急诊的患者，需要的时间是30-50分钟。还有一类是用于人群筛查的，一次可检测90多个样本，扩增时间比原来通常的要快约30分钟，加快了检测速度。

对于假阴性的问题，李金明分析有三个方面的原因。

一是采样时间。比如患者感染得很早，在咽部病毒附着的浓度没有达到检测方法的检测限，就做不出来。还有一个是感染时间太长了，比如超过10天、半个月，如果超过这么长时间，患者就处于恢复状态，抗体产生了，阳性检出的可能性就大大降低。

二是质量控制。第一个就是采样，采样操作不到位，没有采到合格的样本，采完样以后放在哪里，包括运输之前放在哪里，如果不是低温的保存，就不稳定。样本到了实验室以后，实验室的检测有没有严格的质量控制，试剂、仪器配不配套，包括人为操作方面是否有严格的流程，都是造成假阴性的因素。

三是数据造假，违法违规。有的第三方实验室虚报自己的检测能力，超出自己的能力去揽收样本，样本不能在规定时间里完成检测，于是就进行数据造假、谎报结果。像这种情况，就属于违法违规的问题，还有一些实验室通过把样本再混合，减少检测量，导致结果失真。

关于假阳性的问题，李金明分析主要有两个原因。

一是扩增产物的遗留污染。现在大规模的人群筛查，工作量很大，停人不停机，也就是说每一批次之间，可能就没有那么多时间对实验室做清洁，再加上反应管的密封性，不是每一个都做得很密封，如果刚好碰到一个阳性样本或者质控样本，密封性有问题就会发生泄漏，造成实验室的污染，可能会出现假阳性结果。

二是在检测过程中样本之间发生交叉污染，如阳性样本或阳性质控品污染了本来是阴性的样本。还有的实验室在做可疑阳性的样本，就会当成初检阳性上报了，这个核酸检测上报就有比较大的风险，因为可能复核后发现是假阳性。

李金明指出，上面提到的问题，有些是很难避免的，存在就有客观性。有些是质量管理、质量控制的问题，需要持续改进。还有些涉及违法犯罪的问题，应该采取严厉的措施，严厉打击。