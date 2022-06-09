走出焦虑情绪 “舒心锦囊”助你满血复工

复工潮来袭，不少人带着失而复得的喜悦，已经投入了工作，却也有一部分人反映，并没有那么想上班，虽然在行动却迟迟找不到状态，陷入了返岗复工焦虑。对此，北京师范大学党委学生工作部心理健康教育与咨询中心心教练张蔚分享“舒心锦囊”，助你满血复工。

张蔚表示，谈起返岗复工焦虑，其实并不陌生，比如寒暑假之后重返校园的不适感，春节长假之后不想上班的假期综合征，都是这一类型的焦虑。

她分析，这种焦虑主要是因为以前的节奏被打破之后，产生的不适应的心理状态。那么，如何快速从这样的状态当中走出来呢？不妨试一试以下方法。

首先，接受焦虑情绪。允许自己逐步进入工作状态，就像运动员需要热身一样，大家进入高速运转的工作，其实也是需要一个过程的，不必为了焦虑而焦虑。

第二，创设属于自己的工作仪式感。比如，比平时更早出门，为自己点一杯喜欢的下午茶等，营造熟悉的工作氛围，更容易找回以前的状态。

第三，可以从做自己喜欢的工作，见自己喜欢的人入手。在自己可控的范围内，先做自己更擅长的事情，这样更容易找到胜任感。与此同时，可以花一点时间，拜访一些合得来的领导或者同事，在与他们的交谈中，找到曾经熟悉的并肩作战的感觉，更容易找回曾经的好状态。

张蔚说，有希望在，有事情做，不妨给面对不确定性仍然积极前行的自己一个鼓励的拥抱，再次投入工作。

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