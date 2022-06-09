新中国胸外科事业的开拓者和奠基人辛育龄逝世

辛育龄在中日友好医院（翻拍照片）（新华社记者 张玉薇 摄）

新华社北京6月8日电（记者田晓航）记者8日从中日友好医院获悉，“七一勋章”获得者、新中国胸外科事业的开拓者和奠基人、中日友好医院首任院长辛育龄因病医治无效，于2022年6月7日22时54分在北京逝世，享年101岁。

辛育龄始终关注人民健康，把毕生的精力都献给了我国的医学事业。

1938年5月，辛育龄成为八路军冀中卫生部后方医院的卫生员。1939年，他被派往白求恩医疗队担任司药，同年7月加入中国共产党。

辛育龄长期致力于我国胸外科事业创建和发展。1956年，他从苏联学成归国，主动要求分配去中央结核病研究所组建胸外科。当时我国绝大部分省市尚未建立胸外科，他牵头举办培训班普及推广胸外科技术，1958至1980年间共培养1000余名胸外科技术骨干，并指导40余家医院建立胸外科。

创新出双腔插管麻醉下施行肺切除手术，成功救治200多例重症肺结核合并大咳血患者；应用支气管残端黏膜外层缝合法完成4600多例肺切除手术，将残端瘘的发生率降低到0.4%……辛育龄从患者需求出发，一次次攀登医学高峰。

1970年，辛育龄主刀实施了首例针刺麻醉下肺切除手术。此后，他又用此法做过1400多例肺切除手术。1979年，在当时国际上肺移植手术刚刚起步的情况下，辛育龄在国内率先开展了两例人体肺移植手术，为国内开展肺移植手术提供了宝贵的经验。

20世纪80年代完成中日友好医院筹建任务后，辛育龄辞去院长职务，重返一线医疗工作。他82岁仍主刀做肺切除手术，86岁还亲自为患者做电化疗。辛育龄为许多患者驱散病痛，还培养了一大批医疗人才，惠及更多患者。