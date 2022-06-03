应对端午节大客流，上海黄浦强化重点时段、区域实时预警监测

在6月3日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，黄浦区副区长袁园介绍，此次被列为中风险地区的黄浦区瑞金二路街道13街坊（巨鹿路以南，进贤路以北，茂名南路以西，陕西南路以东合围地块）是一片老式里弄，人口密度大，人员也比较复杂。为做好管控和居民服务，我们主要开展如下6个方面工作。

一是组建现场工作组，进驻现场进行部署和协调。二是组建志愿服务队伍，轮班开展安全保障、生活保障等各项服务。三是落实好生活物资保障，着力满足居民日常生活必需，做好老年群体等特殊群体的托底保障。四是保障好居民医疗需求，提供配送药、健康咨询等医疗服务，遇到紧急情况需要外出就医的，由专用车辆闭环转运到指定医院就诊。五是做好应急维修保障，在专业指导下，应急维修人员穿好防护服进入到指定位置开展应急维修。六是及时为居民提供误工证明。14天封闭管理将对小区居民工作和生活带来不便，我们向居民发放了《温馨提示》，提醒相关注意事项，提供了联系方式，我们也会及时回应居民关切。

关于端午节假日大客流应对，落实防疫措施，我们制定了“重点区域安全管理工作实施方案”，每日安排1530余名安保力量，投入到外滩、南京路步行街、豫园商城等重点区域。重点做好三方面工作。

一是实时管控大客流。针对户外可能出现的大客流，借助黄浦大客流风险监测系统、客流眼等技术手段，对重点时段、重点区域的客流规模、持续时间、人员流向和人群密度进行实时预警监测，动态调整人员疏导措施，保障现场客流总量可控、密度可控、安全有序。针对室内场所，确定最大承载量和瞬时客流，划设进出通道，实行错峰限流，做好场外排队和引导。豫园商城严格实行预约制入园，园内限流人数瞬时不超过5000人次。

二是加强监测预警。全区各主要景点和公共场所均设置 “场所码”“数字哨兵”等监测预警设施，严格落实扫码、验码、测温、戴口罩等疫情防控措施。

三是及时快速处置。全区各主要景点和公共场所均设置有“临时观察区”，一旦发现健康码红码或核酸异常人员，立即引导至“临时观察区”，并根据后台信息比对情况，及时落实管控措施，同步开展转运和消杀工作。（曹玲娟）