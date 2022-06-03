这份指南为防控人员防暑降温“保驾护航”

全国各地陆续进入高温酷暑季节，但许多新冠肺炎疫情防控人员仍需在高温天气下开展核酸采样、病人及密接人员转运等工作。国务院联防联控机制近日印发《新型冠状病毒肺炎疫情防控人员防暑降温工作指南》，为疫情防控人员防暑降温“保驾护航”。

疫情防控人员基于个体防护的需要，在工作中必须穿戴各类防护用品，不利于自身的散热和体温调节，易导致中暑事件的发生。

指南要求，切实落实防暑降温措施，合理安排工作岗位，对于不适合高温作业或高温天气作业的疫情防控人员要及时调整作业岗位。同时，科学安排作业时间，避免或减少高温时段作业，加强高温工作场所、高温天气户外疫情防控人员轮换休息，降低劳动强度、缩短一次连续作业时间。

为防疫人员提供良好的工作环境同样重要。指南提出，应合理选择户外核酸检测等工作场所地点，配备防晒遮阳棚、移动式送风风扇等必要的通风或降温设备设施，工作场所附近应设置休息室；加强高温作业个体防护，根据工作需要为疫情防控人员提供防护服内可穿戴的风冷马甲、散热背心等个人防护用品；配备防暑饮料及急救物品，如含盐清凉饮料、藿香正气水、清凉油、冰块或化学冰袋等。

此外，指南倡导疫情防控人员科学饮食，高温作业或高温天气作业期间，减少高脂饮食，严禁空腹上岗，注意补充水盐。同时各级疫情防控组织部门要加强防暑降温宣传教育，普及防暑降温知识，提高疫情防控人员防范意识和中暑现场自救互救能力。