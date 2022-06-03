北京疫情防控形势稳中向好 处攻坚扫尾阶段

北京市政府新闻发言人徐和建1日在北京市疫情防控工作发布会上表示，北京疫情防控形势继续保持稳中向好，除丰台区、昌平区外，全市15个区均连续3日以上无新增社会面病例。5月22日至5月31日，北京新增本土感染者总数为340例，同期治愈出院人数400例，治愈出院人数远高于感染者人数。

徐和建介绍，自5月22日以来，北京新冠肺炎感染者数量每日呈下降态势，最近两日在十几例，但有社会面病例；截至5月31日24时，西城区、石景山区、朝阳区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、顺义区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区、经开区等13个区连续7日以上无新增社会面病例，恢复正常生产生活秩序；除丰台区、昌平区外，全市15个区均连续3日以上无新增社会面病例。

徐和建指出，当前北京市疫情得到有效控制，但再次出现社会面病例说明疫情反弹风险依然存在。端午假期临近，正值这次疫情防控的攻坚扫尾关键时期，我们必须慎终如始，时刻保持警惕，坚定信心、坚决落实“四方责任”，巩固成果，对新发社会面疫情露头就打，坚定推进动态清零行动，坚决阻断病毒传播。各区各部门各单位要完善假期防控预案，加强风险隐患排查，让市民群众度过一个健康平安祥和的端午假期。

徐和建强调，丰台、昌平、东城、海淀要全力以赴推进社会面清零行动，争取尽早实现连续7日无新增社会面病例，尽快恢复正常生产生活秩序。当务之急是全面排摸涉疫风险，根据病例活动轨迹和人员流动情况划定封(管)控范围，严格网格化管理。要严密排查涉疫风险点位和人员，迅速落位管控。涉疫风险应急处置机制要加强调度，管控、流调、溯源、判密、转运、隔离等各环节迅速同步跟上，坚决阻断病毒传播链条。要突出重点，高质量开展核酸筛查，加强采样现场组织和秩序维护，避免人员扎堆聚集。坚持分区分级实施社会面防控措施，已经连续7日以上无新增社会面病例的区要保持清醒头脑，开展动态清零行动，凡有疫情，露头就打，打好歼灭战，巩固来之不易的防控成果。积极开展“无疫小区”创建，织密社区防控网络。

徐和建指出，要坚持以人民为中心，高度重视、回应和解决市民诉求。防控工作，人民至上、生命至上。对于封管控政策、范围、时限、要求尽可能早告知市民群众，耐心细致做好政策解释工作和群众思想工作，争取市民朋友的理解、配合、支持和执行。对于在封管控、转运隔离过程中市民群众的诉求、实际困难要尽最大努力争取尽快解决。配强工作力量，完善封(管)控区居民就医等服务保障，保障生活必需品保供稳价。防疫工作既要有力度也要有温度，扎实做好市民群众生活保障，在抓好疫情防控前提下积极推进复工复产、复商复市。

徐和建说，端午假期将至，要坚持非必要不出京，继续严格执行进返京及环京通勤防疫政策和措施，严防死守京外输入和本地感染、蔓延。公共场所严防假期人员聚集扎堆，公园、景区严格限流、预约、错峰。坚持社区(村)24小时卡口值守，进入各类公共场所、单位、楼宇、社区(村)严格测温扫码、查证和查验48小时内核酸阴性证明。希望市民朋友继续严格遵守各项防疫要求，继续强化防护意识，科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、保持安全社交距离。