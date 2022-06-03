北京：疫情防控与经济增长两手抓（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京6月2日电 （记者朱竞若、王昊男）截至6月1日24时，北京全市已有13个区域实现连续7日以上无新增社会面病例，恢复正常的生产生活秩序。6月1日，北京市委常委会召开会议，研究北京市统筹疫情防控和稳定经济增长实施方案。会议指出，要按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹疫情防控和经济社会发展。按照“快、严、准、实”要求抓好当前疫情防控，由社会面清零转向动态清零。据介绍，北京还与河北有关部门沟通，建立核酸检测数据快速共享机制，实现“一地检测、两地使用”。

近日，昌平区、丰台区接连发现社会面筛查病例，北京局部区域依然存在零星隐匿传染源。6月2日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，其中社会面筛查人员1例，在昌平区。昌平区连夜排查涉疫风险点位和人员，第一时间开展管控、流调、溯源、判密、转运、隔离等工作。

在2日召开的北京疫情防控工作新闻发布会上，北京进口冷链食品疫情防控指挥部办公室常务副主任徐建民介绍，北京共设立了26个进京卡口检查站，进口冷链食品进京，需通过“北京冷链”平台预约检查。人员、车辆信息以及进口冷链食品核酸检测阴性证明、消杀证明核验无误后，才予以放行，全程携带追溯“二维码”进入消费终端。按照“每区一库”的目标，北京当前正在加紧建设首站中转查验库。“今后，进口冷链食品经过卡口检查站核验通过后，将无缝对接到首站中转查验库，再次进行核酸检测和全面消毒，两次检查双保险。”据介绍，北京市第一批12个首站中转查验库，将在6月8日正式启动运行。

“端午假期将至，要压紧压实‘四方责任’，各类景区景点公园要坚持做好限流、预约、错峰、测温、验码、查验核酸检测阴性证明等疫情防控措施。”北京市政府新闻发言人徐和建表示，倡导就地过节，减少人员流动。另外，针对广为关注的环京地区人员通勤问题，徐和建介绍，北京将持续优化完善通勤人员数据库和“北京健康宝”通勤标识设置流程，采取检验关卡前移、增设潮汐车道、增加查验力量等措施。

《 人民日报 》（ 2022年06月03日 02 版）