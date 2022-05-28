上海检察机关对8起涉疫刑事案件依法提起公诉

27日，上海检察机关对在疫情防控期间假借社区团购、招募方舱志愿者等名目实施诈骗的7起案件和1起哄抬物价非法经营案件依法提起公诉。

上海市宝山区人民检察院(以下简称宝山区检察院)当日以涉嫌诈骗罪分别对陆某某等4名被告人提起公诉。

经查，今年4月至5月间，被告人陆某某在微信群内谎称能够采购到蔬菜、肉、液化气等生活物资，后以购买物资需预付货款为由，骗取10余名被害人钱款；被告人连某某使用租赁的账号在网络平台发布代购、代送物资等虚假信息，骗取被害人货款及跑腿费；被告人薛某某在社区微信群等处发布售卖香烟等物资的虚假信息，通过预先收款的方式，骗取11名被害人钱款；被告人苏某某在微信群内发布虚假兼职信息，谎称政府招募方舱志愿者参与疫情防控工作，以缴纳中介费为由，骗取2名被害人钱款。

宝山区检察院审查后认为，上述4名被告人在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。

当日，上海市浦东新区人民检察院(以下简称浦东新区检察院)以涉嫌诈骗罪对被告人林某某提起公诉。

经查，今年4月至5月间，被告人林某某先后多次在多个团购群发布虚假消息，谎称可以购买香烟、生鲜套餐等物品，骗取14名被害人钱款。

浦东新区检察院审查后认为，被告人林某某在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取多人钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

上海市松江区人民检察院(以下简称松江区检察院)以涉嫌诈骗罪对被告人张某某提起公诉。

经查，今年4月中旬，被告人张某某在微信群、朋友圈发布出售蔬菜、鸡蛋等生活物资的虚假信息，骗取多名被害人钱款。

松江区检察院审查后认为，被告人张某某在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取多人钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

上海市奉贤区人民检察院(以下简称奉贤区检察院)当日以涉嫌诈骗罪对张某某提起公诉。

经查，今年5月期间，被告人张某某在无货源的情况下，在网络平台上发布消息谎称能够销售香烟，骗取9名被害人钱款。

奉贤区检察院审查后认为，被告人张某某在疫情防控期间，以非法占有为目的，通过电信网络骗取多人钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

上海市青浦区人民检察院(以下简称青浦区检察院)当日以涉嫌非法经营罪对被告人尤某某提起公诉。

经查，今年4月起，尤某某在担任某保供超市青浦店部门主管期间，利用其负责备货、退发货的工作便利，在疫情期间违反国家有关规定，加价向封控小区居民销售保供物资。

青浦区检察院审查后认为，被告人尤某某在疫情防控期间，违反国家有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。