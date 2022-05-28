上海防疫封控期间减免停车费（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月27日电 （记者沈文敏）上海市交通委26日出台新冠疫情防控期间公共停车收费减免政策。

针对本轮封控期间，因车主被临时封控造成已停放在道路停车场和公共停车场（库）的社会车辆无法及时驶离的情况，规定免收停车费。免收范围包括全市所有收费道路停车场和国有公共停车场（库），并鼓励非国有公共停车场（库）参照实施。

免收停车费的对象为：在区域封闭管理之前，车辆已驶入相关停车场（库）停放，后来因车主封控、道路禁行等客观原因，无法驶离的车辆。车辆进出时间以电子收费系统的记录为准。

免收停车费的方式为：对于在规定免收时限内、符合免收条件的车辆，采取“免申请即享受”的方式，直接在电子收费系统中免收相应停车费后予以放行。对于在规定的免收时限起点之前由于封闭管理，导致车辆无法及时驶离的车主，申请减免停车费的，经核实后，免收相应停车费并予以放行。

同时，上海交通部门还将对后续常态化疫情防控期间停车费实行优惠，包括收费道路停车场和国有公共停车场（库）均优惠收费，在车辆滞留期间实行按日计费。

随着当前上海公共交通逐步恢复，出租车也在逐步增加运能。5月25日，1200辆强生出租车恢复运营；5月24日、25日两天，大众出租新增645辆符合营运条件的车辆，目前整体运力达到1072辆。同时恢复出租车线上叫车服务，市民如有就医或前往交通枢纽乘机乘车的需求，可拨打相应叫车电话预约用车。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）