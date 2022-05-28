上海企业用电水平持续回升（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月27日电 （记者李泓冰、曹玲娟）随着复工复产进程加快，上海企业的用电水平持续回升。在27日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，国网上海市电力公司总经理阮前途介绍，根据5月份前三周的数据统计，上海市总用电量恢复至去年同期水平的78%以上，5月以来周用电量环比平均涨幅为2.25%，其中第二产业周用电量环比平均涨幅5.88%。规模以上工业企业日均用电恢复至去年同期的83%以上。四批次“白名单”重点企业用电水平接近去年同期的85%。

国网上海电力4月5日曾出台保障供电服务10项举措，明确对受疫情影响、交费有困难的居民用户，严格实施“欠费不停电”和“减免违约金”等便利措施。

上海市商务委二级巡视员赖晓宜在发布会上说，根据上海推动商贸企业有序复商复市相关工作安排，餐饮服务现阶段实行线上线下外卖，不提供堂食，后续根据疫情防控形势逐步恢复。上海全市178家连锁餐饮企业旗下9148个网点，目前已恢复可提供线上线下外卖的门店有2737个，占比约30%；员工上岗数1.79万人，占比12%。

近期，上海发布了餐饮行业复工复市疫情防控指引，明确企业须制定复市门店防疫工作方案、员工闭环管理方案和应急处置预案，对场所环境开展一次全面的预防性消毒。员工返岗后落实闭环管理，经营场所须张贴“场所码”或设置“数字哨兵”，严格开展环境消毒，对外卖品类执行“食安封签”管理，查验取餐快递骑手的电子通行证，落实防止交叉感染的各类防护措施。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹提醒市民非必要不离沪，非必要不出境。根据上海疫情防控有关要求，来沪返沪人员须持有抵沪前48小时内核酸检测阴性报告。所有来自或途经国内疫情中高风险地区的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过12小时向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。上海市防控办要求，各区要指导督促街镇加强对接，做好政策解释疏导，不得阻拦、拒绝有关人员返回社区。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）