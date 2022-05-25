《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》印发 国家卫健委答记者问

人民网北京5月25日电 （记者乔业琼）近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》（以下简称《任务》），明确了2022年深化医改总体要求、重点任务和工作安排。围绕《任务》的主要内容和具体举措，国家卫生健康委（国务院医改领导小组秘书处）相关负责人回答了记者提问。

国家卫健委相关负责人介绍，2022年医改工作主要包括四个方面，即加快构建有序的就医和诊疗新格局；深入推广三明医改经验；着力增强公共卫生服务能力；推进医药卫生高质量发展。

总的来说，要以促进优质医疗资源扩容和均衡布局为切入点、加快构建有序的就医和诊疗新格局，以压实地方党委政府责任为重点、深入推广三明医改经验，以健全疾病预防控制网络为抓手、着力增强公共卫生服务能力，以改革协同集成为驱动、统筹推进医药卫生高质量发展。

加快构建有序的就医和诊疗新格局

在加快构建有序的就医和诊疗新格局方面，《任务》指出，发挥省级高水平医院的辐射带动作用。依托现有资源，指导地方建设一批省级区域医疗中心，完善体制机制，引导省会城市和超（特）大城市中心城区的医院支持资源薄弱地区，推动优质医疗资源向市县延伸。

国家卫健委相关负责人表示，支持各省份参照国家区域医疗中心建设模式，推进在省内建设区域医疗中心，引导省会城市和超（特）大城市中心城区的医院支持资源薄弱地区，推动优质医疗资源向市县延伸。每个省份选择2—3个设区的市开展紧密型城市医疗集团试点，实行网格化布局和规范化管理，为网格内居民提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化连续性服务。

深入推广三明医改经验

健康是幸福生活最重要的指标。三明医改经验体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。《任务》明确，加大三明医改经验推广力度。跟踪评估各地深入推广三明医改经验工作进展，对工作滞后的及时通报并督促整改。落实《中共中央办公厅 国务院办公厅转发〈国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见〉的通知》等要求，推动由地方党委和政府主要负责同志或一位主要负责同志担任医改领导小组组长。

国家卫健委相关负责人介绍，在持续开展推广三明医改经验监测评价方面，重点监测评价地方各级医改领导小组学习推广三明医改经验，深化“三医”联动改革，促进优质医疗资源均衡布局，加快健全维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医疗机构运行新机制等有关改革情况，实行季调度、年通报，对工作任务进展缓慢、成效不明显的地方开展专项调研和督促指导。

推进公立医院综合改革和高质量发展

《任务》要求，推动公立医院综合改革和高质量发展。综合医改试点省份率先探索各级各类公立医院高质量发展的模式和路径。地方按照属地原则对辖区内公立医院高质量发展进行评价。积极发挥高水平公立医院高质量发展示范引领作用。推进建立健全现代医院管理制度试点。加强公立医院、妇幼保健机构绩效考核。

国家卫健委相关负责人强调，试点医院坚决维护公益性，充分调动医务人员积极性，深化薪酬分配制度改革，提高人员支出占比和稳定收入占比。推动试点医院所在城市建立医疗服务价格动态调整机制，提高技术服务收入占比，支持公立医院通过提供技术服务获得合理补偿。

“十四五”期间，中央财政加大投入力度，支持以地市为单位推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革。通过项目实施，指导示范城市率先形成市县级公立医院高质量发展经验，着力提升市县级公立医院诊疗能力，规范诊疗行为，落实分级诊疗制度，加强临床专科建设和人才培养；着力加强智慧医院建设，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设；着力控制医疗费用不合理增长，加强医院全面预算管理，促进资源有效分配和使用。

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国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知