上海强化落实“扫码通行”疫情防控措施

在23日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市大数据中心副主任朱俊伟对上海市强化落实“扫码通行”疫情防控措施进行了通报。

为进一步加强全市公共场所和居民小区疫情防控管理，上海市推广应用“场所码”“数字哨兵”核验人员健康信息。

市民出入有明确疫情防控要求的公共场所，须凭“随申码”绿码和48小时内核酸检测阴性证明；出入居民小区，须凭“随申码”绿码；有紧急就医等特殊情形的除外。

市民出入公共场所和居民小区时应当配合工作人员，主动扫“场所码”或出示“随申码”（实体身份证）刷“数字哨兵”进行核验。

公共场所和居民小区均应当部署“场所码”或“数字哨兵”。场所管理者或经营者应当根据疫情防控要求，做好“场所码”“数字哨兵”的点位规划和布设，准确填报使用场所名称、地址等信息，不得将“场所码”“数字哨兵”布设在与填报地址不一致的场所。“场所码”应当张贴在场所入口醒目位置，同一场所点位可张贴多张。在人流密集、通行效率要求高的场所入口倡导部署“数字哨兵”，实现快速核验通过。公共场所和居民小区应当按照疫情防控要求，落实扫码、测温、戴口罩等疫情防控措施，做到“应扫尽扫、逢扫必验，不漏一人”。发现不符合疫情防控要求的，应当拒绝该人员出入，并第一时间向属地疫情防控部门报告，启动相应疫情防控措施。

无法扫码、亮码的市民可以出示本人身份证和纸质离线“随申码”，由场所工作人员确认身份后，用手机“随申办”移动端，扫描市民的纸质离线“随申码”，核验健康状态，并登记信息。健康状态无异常的，准予通行。

没有部署“场所码”或“数字哨兵”的企业、单位、居民小区等，不得复工复产复市复学，不得创建“无疫小区”。

对拒不执行“扫码通行”疫情防控管理要求的场所或人员，造成疫情传播等后果的，将依法追究法律责任。因“场所码”“数字哨兵”设置、管理和使用不规范，导致信息收集不完整、不准确并影响流行病学调查结果的，场所管理者或经营者应当承担相应法律责任。

按照“最小够用”原则，对使用“场所码”和“数字哨兵”收集的个人信息，仅用于疫情防控期间流行病学调查，任何单位、个人不得将其用于其他用途。

“本通告自发布之日起施行，根据上海市疫情防控情况适时动态调整。之前发布的关于‘场所码’和‘数字哨兵’的规定与本通告不一致的，以本通告为准。”朱俊伟表示。