北京全面落实重点区域居家办公要求

“要全面落实重点区域居家办公要求，规范居家办公情形，进一步降低到岗率；严格居家办公要求，坚持非必要不流动；落实单位主体责任，做好员工居家的防疫督促；妥善化解劳资矛盾，如有问题可拨打12333咨询或投诉。”23日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第343场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建通报。

5月22日15时至23日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者63例，涉及7个区，其中社会面筛查5例。自4月22日至5月23日，北京本轮疫情累计报告1556例新冠肺炎病毒感染者，涉及16个区。徐和建特别指出：“要全面摸清社会面筛查发现病例，特别是未管控状态发现病例涉及的风险点位和风险人员。”

当前北京接连发生的几起聚集性疫情和社会面病例多点散发，持续增加了北京疫情防控的压力，首都疫情防控形势严峻复杂。北京正争分夺秒、集中力量、深挖细排与岳各庄批发市场、东方广场等疫情相关风险。发布会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰表示，东城、西城、朝阳、海淀、丰台、房山、通州、昌平和大兴共9个区近7日均有社会面筛查感染者报告，海淀区友谊社区、复兴路32号院，东城区东方广场等聚集性疫情存在一定传播风险；丰台区新增病例主要为岳各庄批发市场相关集中隔离和封控区人员，疫情趋缓。个别单位、企业和个人未严格履行“四方责任”，引发聚集性疫情，加剧了疫情传播风险。他提醒，居家办公重在居家，意在减少流动。居家办公期间，坚持非必要不流动、非必要不外出，不聚会、不串门、不出游、不扎堆。同时他建议老年人、儿童等群体尽快接种疫苗，做好个人防护，规范佩戴口罩，减少流动，为身体健康筑起一道安全屏障。

“近期，海淀区友谊社区连续检出阳性19例，与家庭聚会和聚集性娱乐活动有关。”海淀区委常委、宣传部部长肖丹通报，海淀区在提级管控重点区域严格做到“查验两码三消毒”。住在海淀在外区工作、住外区在海淀工作的人员均须居家办公，严格遵守居家防疫规定。目前海淀区米面粮油等生活必需品供应充足。除生活必需品外，请市民尽量减少去超市菜店购物频次，减少网购，最大限度降低感染风险。

徐和建表示：“居家也是抗疫，坚持就是胜利。小区、平房、院落、胡同口要加强值守，公共场所防疫措施严格执行到位。请严格遵守居家办公防疫要求，为自己和家人健康负责，为疫情防控贡献力量。”