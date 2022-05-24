大上海保卫战中居民基本生活物资保障记（抓细抓实各项防疫工作）

在抗击新冠肺炎疫情、打赢大上海保卫战中，上海2500万人的基本生活物资保障问题一度变得较为突出、广受关注。保障人民群众基本生活物资供应，成为打赢大上海保卫战的基础和关键所在。

上海市深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在“清零攻坚”同时，确定“保基本、全覆盖”工作目标，在国家有关部委协调和兄弟省区市支援下，紧紧依靠全市党员干部和广大市民，直面困难挑战，投入大战大考。

难度空前——

一场遽然而至的保供仗

3月27日上海发布通告，3月28日起对浦东、浦南及毗邻地区，4月1日起对浦西地区，分别实施封控、开展核酸筛查。根据严峻复杂的疫情形势，上海随后开启了全域静态管理模式。

有人算了一笔账：2500万人的刚性食品需求，每天按人均1.5公斤算，就是3.75万吨，按一辆集装箱卡车运输20吨测算，每天需要1875辆。

上海作为超大城市，“一大一小”特点十分突出：“大”在常住人口有2500万，是全国经济中心城市；“小”在地域面积只有6340.5平方公里，在京津沪中面积最小。这些数字具体到日常居民生活物资保障上，全市85%的粮食、75%的菜肉、65%的蛋奶靠外省区市供应。

平时上海从事食品供应及餐饮服务的人员近百万人，仅外卖骑手就有10余万人。静态管理模式下，交通线中断，农产品批发市场、菜店、超市关闭，服务业人员被封控在了社区。阻断病毒要“静”，保供保畅要“动”，怎么平衡？同时，有的问题单靠上海无法解决。这是城市管理者从未遇到过的难题。

困难，吓不倒在党领导下的上海人民。

货畅其流——

打通保供运输大动脉

保供，先要保“畅”，货畅其流。

4月初，运送鲜活农产品的进沪绿通车从每天3000辆左右骤降至约600辆。

以前，上海江桥蔬菜批发市场的老客户早上打来电话，山东临沂市经营蔬菜基地的曹伟便组织采摘、打包、装车，下午出发，次日凌晨便开进了江桥。上海本地批发户早已候着，新鲜蔬菜被带回菜场摊点，很快进了市民菜篮子……疫情一来，曹伟的客户被封控居家，订单没了。

即便接到上海订单，运输中也会遭遇被堵的境地。交通运输部发布的通报显示，截至4月10日，长三角地区有249个高速公路收费站关闭。

以习近平同志为核心的党中央高度重视全国统一大市场建设，国务院有关部门为全国开出统一式样的重点物资运输车辆通行证；实施货车司机“即采、即走、即追+闭环管理”措施，全力打通“堵”点……5月中旬，入沪绿通车恢复到每天1500多辆。

上海市也被“逼”出了新招。

只换车头不换箱，外地司机不进沪——

在国家发展改革委、交通运输部、商务部协调下，长三角一体化合作机制启动，苏浙皖大力支持，疏通物流堵点。4月初，江苏昆山、浙江平湖两个生活物资保供中转站投用。平湖中转站只用60个小时就完成地面硬化，每日最高承载货车200台次，满负荷运力约4000吨。

5月12日，记者穿着全套防护服走进平湖中转站。占地4.5万平方米的中转站分为内、外场，各自闭环管理。带路小哥马博骑着电瓶车，将载满商超食品的“鲁US3317”冷链集卡引导至接驳点。这边，全车消杀后卸下挂车，司机杜师傅开着车头驶离；那边，车师傅开着“皖G06839”车头驶来，消杀后“咔”一声接驳上挂车，把物资运往上海青浦。一卸一装，耗时15分钟，两车司机全程无接触。

市区再设中转站，外地司机不带“星”——

上海市内的西郊国际农产品交易中心和江桥蔬菜批发市场，开设中转站，严格闭环管理。在国家有关部门支持下，一批经过报备的货车司机手机号作了“脱敏”处理，司机卸完货即返，行程码不带“星”。5月13日，来自云南昆明的司机乔师傅满载蔬菜运到江桥，卸完就走，“行程码没带‘星’，再跑上海没问题。”

着力本地挖潜，做好产销对接——

上海启动每天2000吨的绿叶蔬菜应急保供机制，市蔬菜集团与自有的50余家外延蔬菜生产基地、77个主供应基地做好产销对接。千方百计抢播抢种，本市自产绿叶菜从日上市不足1500吨恢复到3000吨以上。

上海有难，八方支援——

从公路、铁路、陆水联运到空运，来自全国各地的保供物资、捐赠物资迅速集结，有力缓解了上海保供压力。4月12日，辽宁省精心组织2300吨蔬菜和食用油，全程冷链运输，分三批抵沪。两天后，上海普陀区中远两湾城的陈女士在微信朋友圈发图：“满满当当太新鲜了。感谢辽宁老铁！”随黄瓜、豆角、青椒一起进入画面的，还有一张写着“辽沪同心，携手抗疫”等字样的红色纸条。

截至5月20日，各地援沪生活物资近3万吨。

通力合作——

政府、市场与“团长”拧成一股绳

保供，就要坚持什么问题突出就重点解决什么问题。

浦东封控第一天，唐镇的彭女士很沮丧，5点50分起床下单订菜，又没抢到。

2公里外，盒马鲜生恒生万鹂广场店，当天又有5名快递小哥被封控在家。门店经理王伟看了眼员工名单，“折损率”近四成。

30多公里外的普陀区桃浦镇物流园区，物流经理苦等6个小时，约好的运货司机迟迟不到，电话那头也焦躁：又堵在高速路口。

随着静态管理时间增长，各种问题不断冒出，居民网购难，政府保供物资发放也难。保供，一度成为群众诟病的话题。

浦东新区有650万常住人口、260万户家庭、46.5万名散居人员，每一轮发放保供包都超过300万份。给每户家庭发一份5公斤保供包，得装满600多辆集卡。集卡无法进小区，要找足够大的场地，没日没夜卸货、分装，再装上小货车，挨个送抵小区。生鲜食品保质期短，再叠加高温、雷雨天气……一名街道干部说：“想想头都急炸了！”

货源、人手、网点缺一不可，怎么走通“最后一公里”？

“政府之手”应变克难，释放保供力量。4月7日开始，上海以集采集配、平价套餐作为保供主要方式，最大限度覆盖市民的基本需求。在严格落实疫情防控措施下，将批发市场、配送中心、电商大仓、中央厨房等网点解封出来，允许快递小哥等保供人员走出封控区，回到保供岗位，努力做到节点网点应开尽开、保供人员能出尽出。

“市场之手”及时跟进，调剂充实力量。“多多买菜”虹桥临空园区临时仓库负责人樊志华赶紧去小区“捞人”，经过艰难沟通，大部分员工回来了。实在出不了小区的，就地转为团购“团长”。

生鲜电商平台纷纷转型社区团购。盒马鲜生套餐团购的门店效率，是个人订单配送的5倍以上。

两三天后，上海电商单量快速上升，“团长”火了。社区团购，让保供局面为之一变。

“不管啥时，送货就行。”浦东新区花木街道联洋社区第五居民区的彭瑷莉恳请司机。身为“团长”，她肩负着4000多户居民的基本生活需求，常常凌晨5点收货，组织志愿者一箱箱从卡车搬到三轮车，再送到楼栋。

政府、市场、团购形成合力，人、货、场的潜力逐渐释放。

“我每天要接200多单。”5月12日中午，在临空园区“小哥驿站”，京东骑手邓斌刚做完核酸采样。京东集团从全国各地调遣的分拣、快递小哥超过4000人。上海各区利用社区党建中心、体育场馆等，建立了275个“小哥驿站”，可为1万多人提供住宿。

5月中旬，上海市商超卖场、电商、批发市场等企业保供人员在岗总数从最初3.78万人增加到7.41万人，运营商业网点从不到1400个增加到10625个。无数的党员和居民志愿者，跟社区工作者、物业人员一道，挑起了生活物资从小区门送到家门口的“最后一百米”重担。随之，12345市民热线关于“买菜难”的投诉显著下降。

托底保障——

服务特殊需求人群

保供，特殊人群需求是一项难题，容不得半点闪失。

上海1400余万户籍人口中，60岁以上有533万人，占36.1%，其中80岁以上高龄老人超过80万，很多人不会用手机，不会团购，不会在网上求助。有的老人需要提供菜、蛋、奶自己烧饭，有的则需保供一日三餐。

街道党工委、居村党组织冲在了第一线，当起了老年人的“暖当家”，对每一户老年人摸清底数，开展差异化生活保供服务。具备防疫条件的社区食堂保留为社区老年人供餐，由志愿者送上门。需要清真餐的提供清真餐。不具备条件的社区，由市属国企光明集团、百联集团等提供民生服务。

美团、饿了么、永辉超市等面向老弱病残孕人群开设应急特殊通道，高峰时每日受理3万多条“急单”。“叮咚买菜”时常收到一份特殊“催单”——市保供专班逐日整理12345市民热线投诉排名靠前的小区、街道名单，要求优先保障。5月初，“叮咚买菜”对老旧居民区集中的虹口区欧阳路街道数十个小区，采用定向集单方式保供。

在政府解决全市2万多名家庭困难重疾患者生活保障的同时，社会组织也伸出了援助之手。中国红十字基金会捐赠守“沪”家庭箱，内有大米、挂面、食用油、奶粉、猪肉罐头等。复星基金会推出“老吾老”项目。上海市红十字会为肿瘤患者、失智特困老人提供多轮救助。

稳字当头——

“保基本、全覆盖”稳定人心

保供，物价稳是稳市场、稳民心的关键。

4月上旬，一些市民家中冰箱渐空，市场蔬菜等价格一度快速上涨，成为社会关注的焦点。

稳字当头，解决“有没有”，还要关注价格稳。

“保供防控同部署，保质保量保基本，全面覆盖不遗漏。”上海及时确立保供目标和工作机制，要求各区发放稳质稳量的保供礼包来稳民心，用稳货源、强监管来稳价格，用公开透明、即行即改来稳信心。

政府力量关键时期撑得住。上海各区多轮次发放生活物资保供大礼包，要求“保质保量，送到家门”“集采集配，平价套餐”“保基本，全覆盖”，提高礼包发放透明度和预期性。

推动肉菜平价直供社区。各区通过批发市场主渠道或直接与蔬菜主产区、肉类加工品牌企业对接，选定肉菜套餐品种、规格、包装、价格和运输方式等，将套餐清单下发各街镇，由街镇提前两天收集社区居民需求，统一下单、统一结算、统一调度、统一派送。其中5月1日至19日，累计直供社区带肉套餐39万份、蔬菜套餐41万多份。

“民有所呼，解决不能过夜。”市保供专班每天汇总12345等热线投诉问题，制成“排行榜”，督促排位靠前的区和街道加速改进。

在这个“排行榜”上，长宁区保持低位。在政府大礼包采购、发放中，长宁区突出精准、精细和全覆盖，根据市民需求及时调整。封控久了，调料、卫生纸、垃圾袋该用完了，那赶紧发；算算时间，洗发液也该没了，加进大礼包；发现想吃生鲜猪肉的呼声很高，那就在发放中安排……对特殊需求人群，重点关注、定向发放，争取不漏一户。

“守护好居民舌尖上的安全，才能守得牢居民心尖里的安全”。针对少数干部在发放保供物资中侵害和漠视群众利益问题，上海市纪委监委迅速开展专项监督检查。截至5月18日，已核查保供物资采购发放领域问题线索240条，党纪政务立案14人，组织处理9人，通报曝光3批9人。

群众热议保供物资质量、安全和价格，市场监管、公安等部门迅速“伴随式”介入保供全流程。3月25日，上海市市场监督管理局、市发展和改革委员会发布《关于疫情防控期间认定哄抬价格违法行为的指导意见》。截至5月17日，全市累计查办保供相关案件1181件。

5月17日，上海全市实现社会面清零。5月22日，上海跨区公共交通启动恢复。上海毫不动摇坚持“动态清零”总方针，开始稳妥有序恢复正常生产生活秩序。

从春到夏，全城静默的上海星火闪烁、微光成炬——那是践行“人民至上、生命至上”理念、奋战在大上海保卫战的无数身影。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 03 版）