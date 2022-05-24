采取更加彻底的措施  加快实现社会面清零

新华社北京5月23日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰23日到北京市调研指导疫情防控工作，转达党中央、国务院对抗疫一线广大医务人员和干部群众的问候。她来到海淀区、东城区实地考察发生聚集性疫情的五道口购物中心、海淀街道友谊社区、东方新天地商业区，了解重点场所疫情防控、社区封控、风险人员流调排查和转运隔离等情况，到区疫情防控指挥部召开座谈会，研究加快推动各项防控措施落实。她强调，各级党政干部要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针，加快流调、转运、隔离速度，刻不容缓、以快制快，尽快实现社会面清零，保障人民群众健康安全和正常生产生活秩序。

当前，北京疫情总体可控但仍有零星散发病例，防控工作还丝毫不能松懈。孙春兰强调，要加强工作统筹和区域协同，将工作力量和防疫资源向疫情重点地区倾斜，刻不容缓加快聚集性疫情处置。高校、商超等驻区单位要压实“四方”责任，严格闭环管理，查补防控短板漏洞，防止出现聚集性疫情。高质量组织好核酸筛查，重点地区要开展“敲门行动”，确保应检尽检、不落一人，尽早发现阳性感染者、阻断传播链。流调排查要更细致深入，加强三公（工）协同，排查每条传播链上的所有风险点位和人员，第一时间管控到位。“三区”划分要更加科学合理，从防控整体需要出发，确保风险人群全部处在管控范围内。封控管控区各项防控措施要严格落实，避免封而不控、管而不严，同时保障好居民基本生活和正常就医需求。实行居家办公的区域要从严管控人员流动，避免扎堆聚集。加强高校疫情防控工作，做好师生生活保障和心理疏导，筑牢校园疫情防线。加强疫情信息发布和政策解读，及时回应社会关切，用心用情解决群众困难。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 03 版）