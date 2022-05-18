国外多款化妆品不合格被通报 国家药监局发出安全提示

人民网北京5月18日电 （记者孙红丽）据国家药监局药品评价中心（国家药品不良反应监测中心）官网消息，《化妆品警戒快讯 2022年第5期》5月16日针对多款化妆品发出了安全提示。

欧盟非食品类消费产品快速预警通报系统(RAPEX)通报五款不合格化妆品

2022年4月1日，西班牙通报一款甲硬化剂（品牌：Química Alemana，原产国：哥伦比亚，产品名：Esmalte endurecedor para "Nail Hardener"，产品批号：全部批次）。该产品含有化妆品禁用组分甲醛。该产品不符合化妆品法规，经营者对该产品做撤市处理。

对消费者的信息提示：甲醛是一种皮肤致敏剂，可引发过敏反应。

2022年4月8日，挪威通报一款清洁湿巾（品牌：Oasis，原产国：英国，产品名：Oasis bedbath, Unperfumed，产品型号：107537、107595、108619、109422）。该产品被微生物铜绿假单胞菌污染。该产品不符合化妆品法规，欧盟监管部门对其采取的处理措施为禁止销售。

对消费者的信息提示：使用被铜绿假单胞菌污染的产品可引发感染，特别是医院重症监护患者或免疫力低下人群如使用受污染的产品，会增加感染风险。

2022年4月22日，法国通报一款沐浴露 （品牌：Oud Dubai，原产国：不详，产品名：Gel Douche Pomme d'Amour OUD DUBAI EL Saphir）。该产品含有防腐剂甲基异噻唑啉酮（MI）（测量值：0.00245%）。 此外，该产品含有氯苯甘醚和苯氧乙醇，但未在成分表中注明。该产品不符合化妆品法规，经营者对该产品做撤市处理。

对消费者的信息提示：甲基异噻唑啉酮是一种强致敏剂。敏感人群皮肤接触含甲基异噻唑啉酮的产品可引起过敏性接触性皮炎；氯苯甘醚可能会引起眼睛和皮肤严重刺激；苯氧乙醇为我国《化妆品安全技术规范》（2015年版）中规定限量使用的防腐剂，其最大允许使用浓度为1.0%。过量使用苯氧乙醇会导致敏感、刺激和接触性过敏反应。苯氧乙醇具有血液毒性和轻度刺激性，可能损害血液和肝脏。

2022年4月29日，德国通报两款产品：

眉用产品（品牌Uncut Henna，原产国：印度，产品名：Uncut Henna for Brows，型号：深棕色）。该即用型产品含有过量的对苯二胺 (PPD)（测量值高达 8.8% ）。 该产品不符合化妆品法规，经营者对该产品做停售、撤市等处理。

染发产品（品牌dm réell'e EXPERT，原产国：德国，产品名：Permanente Coloration，型号：9.1、10.1，产品批号：256884、256885、258466）。消费者使用时需要混合摇匀染发剂，当混合两种色号时，产品瓶中会生成过氧化物而产生一定压力。因此，一些产品可能在开瓶后喷入眼睛导致伤害。该产品不符合化妆品法规，经营者对该产品做召回、撤市处理。

对消费者的信息提示：对苯二胺是一种强皮肤致敏剂，可引发过敏性接触性皮炎。

美国食品药品监督管理局发布四则不合格化妆品召回通报

2022年4月5日，美国食品药品监督管理局网站通报召回KAO USA Inc生产的一款保湿霜，原因是在产品中检测到一种细菌（Pluralibacter gergoviae）。

2022年4月20日，美国食品药品监督管理局网站通报一款Babyganics公司生产的泡泡浴液部分批次召回信息，原因是产品被细菌（Pluralibacter gergoviae）污染。

2022年4月22日，美国食品药品监督管理局网站通报召回ESCA Tech, Inc生产的一款洗手液，原因是产品中含有的防腐剂可能超标。

2022年4月28日，美国食品药品监督管理局网站通报召回PM Concepts LLC生产的一款保湿喷雾，原因是该产品被细菌(Burkholderia gladioli)污染。