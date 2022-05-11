方舱“维保人”：每日在高危环境中工作10小时

2022年的5月，上海国家会展中心方舱医院里依旧往来忙碌。偌大场馆内，“大白”们穿梭在床位之间。

“一处污废水罐出现渗水，请赶紧维修！”正在场馆巡视的吕建忠手机响起，另一端传来急切呼叫。作为中建安装上海公司负责保障“四叶草”安全运的转维保组队员，他与工人们立刻向现场奔去……

对吕建忠来说，从方舱“建设者”到“维保人”的身份转变，前后不过30余天。一个月前，吕建忠所在的中建安装上海公司顶住压力完成了“四叶草”5号馆所有通风工程、5号馆/6号馆室外污水处理工程及部分室外电力工程的建设任务。

完成建设任务后，这支建设团队并没有全部撤离。包括吕建忠在内的一批队员主动请缨留在方舱医院。

24小时待命，10分钟内快速响应，30分钟内到达指定位置，尽快消除故障。这支团队的任务，是守护5号馆所有排风设备及5、6号馆的污废水处理24小时正常运转。

刚投入使用的方舱医院经历了一番“磨合期阵痛”：一边要保证病区及缓冲区主排风负压状态稳定，才能把混浊的空气顺利排出；一边要保证几万人用后的废水污水安全存储，经过严密消毒后再流入市政管网。但对一座投产迅速、保障措施有限、使用人员众多的临时功能性建筑来说，在严密防疫的同时，高质量完成机电运维，不仅没有前车之鉴，工作量还远比想象中艰巨。

吕建忠连夜赶制了一份维保操作方案。他尽可能全面地标注了包括罐体、风管等重点部位的维护要点。其中，三班倒的24小时巡检是要下的一番不可回避的“笨功夫”。

一天之内，5、6号馆的入住病患已达到上万人，盥洗压力骤然增加。晚上9点，传来化粪池罐体损坏漏水的坏消息。

总指挥王少华赶紧与吕建忠等人来到现场查看。夜幕低沉，打着手电筒，他们找到了裂缝位置。大家都明白，生活的污废水已运至处理罐区，如不及时处理，带着病菌的污废水漫溢。

打开泵口，污废水瞬间喷涌，浊气扑面而来，王少华与工人紧皱眉头，手头的功夫却丝毫没有怠慢。他们赶紧找来潜水泵抽干污废水，再用叉车把罐子架起，一群人顾不得讲究，跳进罐体内奋勇修补。

此刻，团队又发现，玻璃钢材质的单罐体积超过100立方米，支架位置不够合体，存在安全隐患。

经验老道的赵建春等人当即给出解决方案：团队先调整罐体外部的支架，保持与内壁支撑点垂直受力，考虑到罐体本身荷载量，安全液位只能到70%，但由于管道过高，液位达到95%时才开始排水，团队又在排水管上安装三通，通过人工排水辅助罐体自动排水。最后，再在表面用碳纤维加固、在底部堆放沙袋确保罐体足够稳固，汗流浃背的大家伙这才放下心来。

所有工序铺设停当，东方已朦胧亮起光晕，有人开始起居洗漱。

截至目前，维保团队累计完成了14项通风系统维修、11项室外污水系统维修，完成率达到了100%，管道、排风、电力系统巡检100%覆盖。仅5天后，方舱医院各项机电设备已运行平稳。

每日在高危环境中工作10小时是耐力与毅力的挑战：在进入污染区前，大家互相帮忙，严密地穿上防护服，隔离服，戴上手套、口罩、面罩、鞋套与头套。风管加固、风机检修、污水管道维修……这些原本熟练的工序，在套上层层叠叠的防护服后，难度也随之加大：双臂活动幅度受限，双手触感减弱，护目镜起雾……“历经高难度的考验，更加身怀绝技！”工程师郭小锋打趣道。

大家都很珍惜一次性的防护装备，尽量在防护有效时间里连续作战，“进区作业时舍不得喝水，即使在完成维保任务后，也会巡视检查附近的设施情况，最大化利用好防护装备。”工程师兰国俊说。

令王少华感动的，还有协同作战的各路“大白”在战疫的火热一线，结下了互相信任、互帮互助的深情厚谊。“和我每天通话20多个的那个‘大白’，我从未看清过他的脸，但我知道，我们都屹立在守护人民的同一战线！”王少华说。

又是一个通宵的夜晚，吕建忠和工友准备换上防护服进入污染区巡检，他突然想起了什么，在微信上给家人发去了今天自己的核酸阴性证明报平安。“很久没见到家人了，甚至电话都来不及打。在云开疫散之前，还要继续战斗，但这种不言不语的问候，我相信，他们懂我”。（丁媛媛 许婧）