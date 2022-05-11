这些最新技术成果，让新鲜果蔬储藏不再难

随着食材食品种类越来越丰富，以及气候与环境的变化，传统保鲜方式已无法满足更深层次的保鲜需求。

5月8日，科技日报记者从江南大学了解到，该校食品学院教授姚卫蓉科研团队，针对新鲜果蔬储藏易腐烂变质难题进行攻关，先后研制出的清洗消毒技术（超声波技术、天然植物源清洗消毒剂）、新型冷杀菌技术（低温等离子体技术、辐照技术），以及防腐保鲜剂、活性包装膜等，已在国内果蔬基地和储运业得到全面应用。

在中国工程院院士、江南大学校长陈卫看来，老百姓的食物需求日益多样化，应用现代技术手段，解决鲜果蔬储藏难题，对于确保市场供应和推动乡村振兴，都将起到重要保障。

姚卫蓉介绍，叶菜类等容易腐烂，主要是由于水分含量比较高、采摘后生理活动比较旺盛、原始微生物污染量比较高、且对贮藏条件要求比较高。因此，必须有针对性地采取相关保藏措施，以达到调整温度、空气湿度和气体氛围等贮藏条件。

为防止新鲜蔬菜腐烂变质，在储藏上大多选择的是冷藏保存。近年来，尽管速冻蔬菜越来越多，但这种方式一般会先进行漂烫预处理，该过程和食用前解冻都容易造成矿物质和维生素的丢失。

陈卫介绍，我国城乡居民食品消费结构最初以粗粮消费占主导，如今正快速转型到蔬菜、水果、肉、奶、蛋等禽畜产品、水产品与加工食品并存的饮食结构。这种变化使民众吃得更加安全健康、营养均衡。

目前，国际上最有效的蔬菜存储方式主要是采取气调保存法、辐照保存法，分别通过改良环境气体成分、利用辐照的方式抑制微生物或者蔬菜组织的生长，并起到杀虫杀菌的效果。

“我们团队进行全面系统的研发，所研制的新型技术成果通过降低蔬菜中腐败菌的原始污染量、防止腐败菌快速繁殖、动态调整包装微环境气体氛围等不同途径，有效延长了果蔬菜保质期。”姚卫蓉说。

记者了解到，今年1月，江南大学与TCL合作研发的“磁场保鲜技术”，通过了中国轻工业联合会组织并主持的项目技术鉴定会。这标志着我国打破了分子保鲜技术的国外垄断，从技术追赶步入了技术引领。

相关专家介绍，分子保鲜技术，就是利用磁场感应实现不受限的微观矢量保鲜，让食材达到润、养、颜、净、活、鲜的6D保鲜效果。这是因为水分子、有机化合物和生物大分子都属于抗磁性材料，所以会对外加磁场发生感应。

目前，这项具有锁水、抗氧化、抑菌多重功效的产教融合最新技术成果，已在国内应用。

在姚卫蓉看来，这些技术基本上可解决果鲜储藏难题。但光有技术，不注重应用和储藏方式也不行。

目前，一些农业生产基地、储运企业，仍很难有针对性地对各类蔬菜进行包装、贮藏，往往为降低成本，运输贮藏采取粗放、简单包扎等就进入运输、贮藏流程，压根都没有独立包装，导致蔬菜没有得到很好的防护。

尤其是对于大批量混合运输的各类蔬菜，蔬菜会相互挤压，造成人为机械损伤，这就加快了果蔬的腐烂变质， 致使严重浪费。

陈卫认为，我国在推动农产品与食品产业高质量、差异化发展上，仍存在着一些问题待解。其中，如何保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物的有效市场供给，还亟待从技术端、供给端等发力，打通从农田到餐桌的“最后一公里”，让最新科技成果得到广泛应用，以进一步满足消费者对食物多样化、精细化、营养化、生态化的需求。