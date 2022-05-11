科学家“逆行”守护实验室（抓细抓实各项防疫工作）

面对疫情挑战，中科院上海分院许多科技工作者背上行囊，住进实验室，既有年近六旬的老将，也有90后、00后新兵。特殊时期，上海科学家全力保障重大科技任务攻关不停步、重大科技设施运行不停歇、重要支撑平台维护不停滞。

沙发、棉被，一摞书、一台笔记本电脑，58岁的植物科学家郭房庆，吃住在实验室50多天了。

作为中科院分子植物科学卓越创新中心研究员、研究组组长，他主要研究全球气候变暖影响下，如何提高农作物光合效率，增加产量，为保障粮食安全提供新方案。

分子植物科学卓越创新中心园区封控，郭房庆拎着几件换洗衣物就从家往实验室赶。“一篇论文、一个冰箱，这两件事放心不下，必须去。”郭房庆和妻子解释。

这篇论文，首次揭示破解植物感知高温分子机制方面重要进展，是郭房庆团队10年心血。刊出前，郭房庆需要和期刊编辑随时沟通，很多工作只能在实验室完成。

那台零下80摄氏度冰箱，存着郭房庆团队十几年积累的科研材料。大量基因表达质粒、各种菌种和制备的蛋白抗体，是郭房庆带着一届届学生在实验室“做”出来的，且实验试剂宝贵，一旦融化只能作废，造成巨大浪费。

冰箱万一出故障怎么办？3月25日夜，刺耳的警报声吓到了埋头改论文的郭房庆：冰箱温度正一摄氏度一摄氏度爬升，“宝贝”就要解冻，他急得直冒汗。

备用冰箱插上电，降温却要五六个小时。郭房庆一宿没合眼，祈祷一台别升温太快，另一台温度快降下来。早晨，备用冰箱终于降至零下60摄氏度，郭房庆赶紧和两个学生一起转移“宝贝”，保住了成果。

4月18日论文顺利刊发。有人劝郭房庆该回家了，他说，还有非常重要的实验室“保姆”的活儿：帮学生把低温“醒”好的种子种下去并悉心照料，等学生回来才有实验材料可用。“和种地一样，不能错过农时。”郭房庆说。

“物流通畅的话，月底我们的构件就能按时交付。”在中科院上海硅酸盐研究所嘉定园区，陶瓷基复合材料课题组正高级工程师何平松了口气。课题组的科研任务，面向国家重大需求，这项系统工程环节多、周期长、工艺要求高，任何一个环节滞后就会影响全局。

本轮疫情前，课题组就满负荷运转。3月12日，园区即将封闭管理，当天在岗的20多名科研人员都选择留下。上海硅酸盐研究所党委成立嘉定园区联合防疫保障临时党支部，拉起园区疫情防控、安全保障与协同运转的生命线。

研制任务分别在嘉定园区和太仓园区进行，运输成为最大问题。所里申请了车辆通行证，一路护送；高温电炉设备要维护，厂方进不来，课题组科研人员在运维人员远程指导下完成维护……“留下来，就是为了解决问题的。”何平说。大家一刻不敢懈怠。

坚守的还有上海技术物理研究所风云三号07星载荷研制团队。风云三号07星是该系列气象卫星中首颗“降水星”，能显著提高我国对强降水灾难性天气的预报能力。

受疫情影响，项目进度吃紧。3月以来，项目到了关键一环——为仪器正样集成与测试做最后冲刺。此时，园区附近陆续封控，为了不让科研按下暂停键，“降水星”团队大多数科研骨干3月25日就住进办公室。4月初，他们干脆把睡袋搬到实验室，和设备“住”在一起。

90后科研人员江丰已经3年没回老家过年，这次也和几名同龄人并肩作战。整个上海技术物理研究所，几百名科研人员都在坚守一线。“所里组织生活物资送到科研人员家里，让大家安心搞科研。条件虽艰苦，但能亲手研制‘降水星’，大家很自豪！”江丰说。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 04 版）