收藏！这份暴雨避险自救指南请收好

南方入汛来最强降雨即将来袭，局地还伴有短时强降水等强对流天气，很容易造成地面积水、城市内涝等灾害。这些强降雨防御小贴士请收好↓

房屋地势低洼进水怎么办？

首先要切断电源，防止触电；同时将电器插座、开关等应移装在离地1米以上的安全地方。

如居住环境在低洼院落、平房或是地下室，可采取“小包围”措施，对地势较低的房屋进行加固改造，如砌围墙、大门口放置挡水板、配置小型抽水泵等进行防护。

如遇山洪等地质灾害怎么办？

如在河道附近，向高处或利用工具尽快转移。短期内连降暴雨，河水会猛烈上涨，所以不要待在河边，如果遭遇此情况，应按照预定路线，有组织地向山坡、高地等处转移 ；如果已被洪水包围，要尽可能利用船只、木排、门板、木床等，做水上转移。

如在山区，强降雨天气很容易突发山洪，一定不要渡河，不要在底层疏松的山体下面久留，以防止被山洪冲走。特别警惕远处传来的土石崩落、洪水咆哮等异常声响，发现泥石流、滑坡袭来时，马上向沟岸两侧高处跑。避灾场地应选择在斜坡缓而地面土石完整稳定，无流水冲刷的地段。

行车遇积水被困车内如何逃生？

如遇车辆被积水围困，可根据水位采取以下措施。

刚进入涉水路段时，及时打开中控锁，以防浸水后失灵。如能打开车门，迅速打开车门逃生。

当车辆水位位于车门1/3时，车门是很容易推开，可以直接打开车门逃生。但当水位已漫及车窗但未高过车窗时，车门无法打开，从天窗或摇下侧窗玻璃逃生。

当车辆沉入水中后，车头会先到达水底，空气会积存在车尾，要逃到车尾，利用尾部的空气维持生命。深吸一口气，打开车门或砸烂车窗逃出。

强降雨天气公共交通是否安全？

如遇强降雨，尽量不要乘坐地下交通工具，地铁内部进水后，排水泵水闸断电，无法有效将积水排出。

乘坐大巴、公交车等公共交通用具，如遇洪水围困应及时离开车辆，不要在车内逗留，及时寻找附近建筑物，室内避险。

如无法及时获得救援怎么办？

尽可能随身携带可移动通信设备，以防停水停电，房屋倒塌，道路不通的情况，及时发出求救信息。

关注救援平台信息，救援组织。在重大自然灾害发生时，由于道路不通等原因，救援队不能及时抵达救援地，此时可通过政府、学校等机构开设的网络救援渠道，及时发出求救信息，明确求援位置。

强降雨天气自救装备有哪些？

如遇洪水，尽可能准备食物、饮用水、手电筒、急救药物等应急物品。在易发生山洪、洪水灾害的地带居住的居民，应常备无线电设备，比如收音机，能第一时间接收外界信息。

以上强降雨天气自救指南，一定要记牢，遇到紧急情况不要慌张。除自救外，公众还需了解救援渠道，自救+求救为安全避险的上上双保险。此外，安全防御还要靠大家平时的努力，多关注预警预报信息，学习防御小知识，紧急时刻可救命！