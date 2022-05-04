澳门开展系列培训强化疫情防控应急能力

据新华社澳门电 （记者刘刚、李寒芳）澳门特区政府卫生局联同社会工作局近期开展系列培训工作，讲授各项防疫工作的理论、流程及实务操作，以进一步强化疫情防控应急能力。

卫生局表示，当疫情暴发时，如何保护自身免受感染，是医护人员能够迅速投入前线抗击疫情的首要前提之一。因此以澳门65间社会服务设施的医护人员、管理实体代表，以及社会工作局的医护人员为对象，举办了7场“社服设施从业员应对新冠肺炎工作坊”督导班和2场深化班，内容包括个人感染控制理论，穿脱个人防护装备示范和演练，核酸样本采集，快速抗原测试的原理、流程及演练考核培训等。

根据其他地区经验，安老院舍需要重点防护。对此，仁伯爵综合医院病毒核酸检测站分别派员前往多家护老院指导各项防控措施。并联同澳门工会联合总会为社服核心导师及社工局的护士提供核酸检测站见习机会，培训内容包括感控区域的设置和路线安排，防护衣的穿脱流程，观摩实际的核酸采样过程及注意事项。

为尽快落实特区政府公布的《应对大规模新冠肺炎疫情的应急处置预案》有关中医抗疫的内容，卫生局还成立了中医抗疫小组并于近日举行首次会议，集结澳门中医力量，持续为抗疫作充足预备。

会上对国家发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》进行了解读，讨论了常态化抗疫和疫情暴发期间的人员培训、物资准备、科普宣传及规范化治疗等工作，并对中药的临床应用进行了充分讨论，为制定用药指引提供建议。

卫生局表示，为更好地配合应对大规模疫情应急预案，将持续举办防疫培训工作，提升相关工作人员防疫知识和实务技能等，协助各社服设施做好各种应对疫情的准备。