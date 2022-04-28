新华时评：坚持“动态清零”，尤其要呵护好特殊群体

当前，上海正全力推进社会面清零攻坚行动，全市正处在疫情防控关键阶段。越是在艰难时刻、吃劲关头，越要呵护好老、小、孕、重等特殊人群，对他们保障有方、托底有力。

4月27日拍摄的上海中医药大学附属龙华医院核酸采样点。为方便市民核酸检测，上海以“固定采样点+便民采样点+流动采样点”相结合的方式，在全市优化常态化核酸采样点布局。4月26日，上海市卫健委公布第一批名单共534个点位，后续将动态更新。新华社记者 张建松 摄

实际数据显示，面对奥密克戎变异株，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。在上海市级定点医院患者中，70岁以上老人占比近三成，绝大多数合并基础性疾病。在上海这样一个全球老龄化率居前的超大城市，全力以赴救治老年患者，千方百计降低病死率，尽快实现“动态清零”，是对生命最好的呵护。连日来，数位百岁老人甚至107岁的老人治愈出院，体现的正是人民至上、全力护佑每一个生命的价值取向。

定期产检、行动不便、容易遇到突发状况……目前上海医疗机构的正常运行仍受到一定影响，这些特殊情况又对满足孕产妇就诊提出更高要求。进一步疏通理顺就医配药保供的各个环节，为孕产妇更好地打开生命通道；对紧急情况就诊孕产妇，建立120绿色通道，优先安排转运，同时还要做好防疫措施，换位思考、将心比心，尽可能化“两难”为“两全”。

孩子的成长随时牵动父母的心，再加上儿童群体脆弱易感……一个2500万人口的超大城市面对的个性化和差异化需求巨大。在方舱医院设置亲子方舱，让孩子可以在家长的陪护下安心接受治疗；把婴儿奶粉等母婴产品列为重点保供事项，优先接单和配送。这些政策不仅要出台，更要落实、落细，真正让孩子安心、父母放心。

随着疫情形势的发展，重症救治是此刻必须攻克的“堡垒”。奥密克戎的救治难度不仅在于病毒本身，更在于患者不少合并基础性疾病，对患有包括糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、肺栓塞、慢阻肺等严重基础性疾病的患者，要坚持按照“一人一方案”原则，全方位治疗护理。

当前，唯有把保障工作前置，把工作方案做透、做完备，有针对性地采取相应的应急预案和日常服务，把老、小、孕、重等特殊群体呵护好，才能把疫情防控的底兜牢。